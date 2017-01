Abogada de la Universidad Católica, es además conductora de televisión de los programas “Nadie está Libre” y “En Su propia Trampa”, de Canal 13.

Como en Twitter, descríbete en máximo 140 caracteres:

Alegre y espontánea, me gusta la naturaleza, en especial el mar y los animales. Vivo rápida e intensamente. Me gusta la justicia (128 caracteres).

Qué prefieres, ¿mani o pedicure?

Ambas, siempre me hago las dos.

Describe tu rutina básica de belleza:

Me levanto a las 5 AM para el matinal "Bienvenidos", por ende tengo muy poco tiempo. Mi gran aliado de belleza y tonificación facial es la Tripollar Stop, de www.mispa.cl, un dispositivo de uso personal que llevo en la cartera y puedo usar en cualquier lugar, son 20 minutos día por medio, y la piel de mi cara queda tonificada, turgente, es perfecta. Además uso cremas y aceites en todo el cuerpo, me gusta Cetaphil y Weleda. Y en el rostro de todas maneras protector solar.

Truco de maquillaje que siempre te salva:

Máscara de pestañas y delinear las cejas. Para eso tengo un dato, Vania Tark.

Pasan los años, y no lo puedes abandonar. ¿Qué producto de belleza es tu imprescindible?

Además de llevar una vida sana, que implica comer bien y hacer ejercicio como estilo de vida, mi Tripollar Stop. Tonifica y reduce mis líneas de expresión del rostro.

Deporte o ejercicio favorito para mantenerte:

Body pump, spinning, Bikram Yoga y running.

¿Y la mejor crema para tonificarlo?

Más bien para hidratarlo, Cetaphil, y cualquier aceite de Weleda o Victoria's Secret.

Zona del cuerpo que es tu "pesadilla":

Los pies en verano, tengo que cuidármelos especialmente.

Infaltables de tu neceser/cosmetiquero de viaje:

Encrespador de pestañas, máscara de pestañas, delineador de cejas, rubor e hidratante de labios.

Aroma preferido:

Pasto recién cortado y el olor a mar.

¿Tu mayor arma de seducción?

Mi inteligencia y sentido del humor.

Peor error estético que has cometido:

Cortarme el pelo tipo Sinead O'Connor cuando tenía 25 años...

Alimento imprescindible en tu dieta:

Avena, pechuga de pavo y agua, mucha agua.

¿Y el que erradicaste para cuidar la línea?

La mayoría de los carbohidratos y las bebidas.

