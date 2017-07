La snowboarder (23 años) participará este fin de semana en el Columbia Snow Challenge, en Valle Nevado. 7 veces Campeona Sudamericana y 9 veces Nacional, peleará nuevamente el 1er lugar.

Como en Twitter, descríbete en máximo 140 caracteres:

Vividora, agradecida de la vida, amante de la montaña y el snowboard, deporte que me ha traído muchas alegrías, y al país también (129 caracteres).

Te despiertas y lo primero que haces es...

Mirar por la ventana y tomar mucha agua.

¿Qué desayunas normalmente?

Siempre un jugo natural de frutas mezclado con polvos Primal, que es una línea de súper alimentos proteicovitamínicos-energéticos que te dejan llena de energía y con todos los nutrientes que a veces a uno se le olvida comer. Además unas tostadas con palta o huevo.

Terminando otro gran día de montaña y snowboard con @columbia_chile @valle_nevado @dc_shoes_chile y @spy_chile 💕☃️❄️⚡️🌋 Una publicación compartida de Ingeniera hotelería y turismo (@robertairarrazaval) el 12 de Jun de 2017 a la(s) 2:06 PDT

Alimento imprescindible en tu dieta:

La miel.

¿Y el que erradicaste para cuidar la línea?

Trato de comer cosas que más o menos sé de dónde vienen. Si es frutas, verduras y legumbres, opto por lo orgánico. Intento no comer galletas, bebidas o cualquier alimento sin procedencia directa.

¿Tienes alguna rutina deportiva para mantenerte?

Full snowboard en invierno. El resto del año entreno en TH Fit, donde tengo ya instaurada mi rutina de preparación física... ¡Me estrujan al máximo, pero me encanta!

Cuál es tu mayor atributo y tu mayor complejo físico:

Mi mayor atributo no creo que sea físico, diría que es mi positivismo ante la vida y la forma de tomármela, seguramente eso se proyecta hacia afuera. Complejo, no sabría cuál, eso para mí viene de compararse mucho con los demás, y no es mi estilo.

Tu mejor secreto anticelulitis:

Tomar harta agua y siempre decir que sí al deporte, aunque no es un secreto. Pero creo que no debiéramos ser tan enemigas de la celulitis, porque a veces es incombatible, y si estás sana, mejor disfrutar y quererte.

¿Qué te produce realmente placer?

Ver las cosas desde lo más alto, una buena vista me produce el placer máximo.

Lo que no puede faltar en tu cartera es:

El celular y las llaves.

Truco de maquillaje que siempre te salva:

La crema humectante Day Wear de Estée Lauder, que tiene factor y color. ¡La uso para todo! Hace todas las pegas.

Pasan los años y no lo puedes abandonar, ¿qué producto de belleza es tu imprescindible?

Factor solar, crema humectante y bálsamo labial de Estée Lauder.

¿Tu mayor arma de seducción?

Ser natural.

Tendencia o moda del momento que te carga:

Lo único que me carga es que se note que uno es estricta con la moda. Me gusta la gente original pero sin ser muy extravagante, prefiero vestirme de manera única, sin mucha moda que me restrinja.

Costa Rica.. Después de 14 horas de vuelo y 5 de transfer.. Aquí 😌 Una publicación compartida de Ingeniera hotelería y turismo (@robertairarrazaval) el 24 de Sep de 2016 a la(s) 7:26 PDT

