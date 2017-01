Periodista y conductora del programa de deportes y aventura "Eco Sport", de La Red, e "Imperdibles", de 13C, es además embajadora de Cerveza Corona.

Como en Twitter, descríbete en máximo 140 caracteres:

Amante del deporte al aire libre, viajera, soñadora y de espíritu libre (71 caracteres).

Qué prefieres, ¿mani o pedicure?

Las dos; si hay algo que cuido de mi cuerpo e invierto mucho son las manos y los pies. No dejo de ir a Amano, con Valeria y Valeska, que me regalonean durante todo el año.

Describe tu rutina básica de belleza:

Tres veces a la semana, en la noche, uso en mi pelo la crema capilar Dela Savia (la línea playera). La dejo puesta toda la noche, ¡y el pelo se nutre muchísimo! Son productos naturales chilenos.

FINdesemana en la montaña ✨ #FelicesFiestas #Septiembre #Chile Una foto publicada por Isidora Ureta 🐚 (@isidoraureta) el 19 de Sep de 2016 a la(s) 5:30 PDT

Truco de maquillaje que siempre te salva:

Labios rojos.

Pasan los años, y no lo puedes abandonar. ¿Qué producto de belleza es tu imprescindible?

Me cuido e hidrato siempre los labios, creo que es importante para una mujer.

Deporte o ejercicio favorito para mantenerte:

El surf para la mente, el alma y el cuerpo.

¿Y la mejor crema para tonificarlo?

La descubrí hace poco, NIVEA anticelulitis con efecto frío.

Zona del cuerpo que es tu "pesadilla":

Mis manos, al principio las escondía, pero hoy en día todo se enchula.

Infaltables de tu neceser/cosmetiquero de viaje:

Encrespador de pestañas, BBB Cream.

Amando #Huahine ! Y lo mejor es tener #Roaming para compartir todo con @clarochile ⚓️🌴 Una foto publicada por Isidora Ureta 🐚 (@isidoraureta) el 21 de Oct de 2016 a la(s) 4:05 PDT

Tu aroma preferido:

La brisa del mar, esa que limpia los pulmones.

¿Tu mayor arma de seducción?

Mi sonrisa.

Peor error estético que has cometido:

Cortarme mucho el pelo después de haber terminado con un pololo, nunca lo he tenido tan corto.

Alimento imprescindible en tu dieta:

La palta, lo que más echo de menos cuando estoy fuera de mi casa.

¿Y el que erradicaste para cuidar la línea?

Me gusta mucho la comida, es un buen placer, todavía no he dejado nada.

Partiendo el martes con buena música 🎶 #ultimateearschile #UEMegaboom Una foto publicada por Isidora Ureta 🐚 (@isidoraureta) el 3 de Ene de 2017 a la(s) 4:38 PST

