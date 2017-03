Oriunda de Temuco, la ex Miss Chile de 28 años es conductora de Fox Sports Chile, relacionadora pública, mamá, y fanática de las redes sociales.

Qué prefieres, ¿mani o pedicure?

Creo que unas manos impecables son parte de una buena presentación. Los pies suman mucho, pero están más tapados. Me la juego por las manos; como los dientes, son fundamentales como primera impresión.

Describe tu rutina básica de belleza:

Jabón Clinique de rostro día y noche, astringente, crema humectante y factor solar 50 invierno y verano. Y para el cuerpo, crema en spray St. Ives, que es rápida y con la dosis justa para no quedar pegoteada.

Truco de maquillaje que siempre te salva:

Un buen corrector de ojeras, máscara de pestañas y rubor. Estos 3 siempre hay que tenerlos en la cartera, para verse, como dirían en el sur, "sanita de campo", no con cara de enferma.

Pasan los años, y no lo puede abandonar. ¿Qué producto de belleza es tu imprescindible?

¡Corrector! Elige el color indicado y verás que las ojeras y manchas desaparecerán y quedas con piel lisa.

Deporte o ejercicio favorito para mantenerte:

Pilates, yoga y muchas clases en el gym. No soy de máquinas, me gustan las clases dirigidas, entretenidas, porque la hora pasa volando. El deporte debe ser una terapia, no un suplicio.

¿Y la mejor crema para tonificarlo?

Siempre fui mala para las cremas, para vestirme. ¡Pero esta en spray que sacó St. Ives es perfecta! La piel queda riquísima.

Zona del cuerpo que es tu "pesadilla":

Mis brazos, nunca he podido tonificarlos, el "chaíto" ya es parte de mí. Lo acepto pero no lo comparto.

Infaltables de tu neceser/cosmetiquero de viaje:

Primero limpieza facial (jabón, astringente, crema y factor), sin eso de base no hago nada. Un perfume, un desodorante que acompañe los viajes y un rico aceite de pelo no pueden faltar.

Tu aroma preferido:

Los frescos, pepino, té verde, rosa blanca. Eso si hablamos en un perfume. De la vida, nada mejor que el olor a pasto recién cortado.

¿Tu mayor arma de seducción?

Mi chispeza, como diría Gary Mendel. Soy auténtica, cercana, buena pa' la talla rápida. Creo que sin duda esto me ha abierto muchas puertas, permitido conocer mucha gente y conquistar a otros.

Peor error estético que has cometido:

Maquillar ojos y boca fuerte. Amigas mías, a menos que quieran disfrazarse, no lo hagan.

Alimento imprescindible en tu dieta:

Frutas y verduras. Si bien he aprendido que la proteína es un tremendo aliado a la hora de perder peso o mantener, las cosas frescas son mi locura.

¿Y el que erradicaste para cuidar la línea?

¡Nada! Creo que no hay que eliminar nada al 100%, sino encontrar un equilibrio. Como de todo, hay que encontrar la dosis justa entre placer y salud.

