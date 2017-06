Estos son los cinco tratamientos de belleza que sí puedes regalarle a un padre

Ellos no lo reconocen, y menos cuando ya son padres, maduros y no están dispuestos a estar experimentando con su cuerpo. Pero lo cierto es que aunque digan que sí quieren tener una "barriguita cervecera" y no les avergüenza, hoy hay muchos padres que están volviéndose más pretenciosos, y que sí están dispuestos a someterse a modernos tratamientos de belleza.

Compartir