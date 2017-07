La actriz sorprendió este primer semestre con sus recetas saludables en "Cocineros Chilenos" (CHV), sigue en #Conectados, de radio FM2, y se deja querer como embajadora de Sebastián Ferrer.

Te despiertas y lo primero que haces es...

Darle un beso a mi hijo.

¿Qué desayunas normalmente?

Fruta con avena, semillas, yogurt natural y miel, acompañado de café con leche vegetal o un té de jengibre y limón.

Alimento imprescindible en tu dieta:

Jengibre antes de las comidas, y cúrcuma después de las comidas.

¿Y el que erradicaste para cuidar la línea?

El azúcar y la sal.

¿Tienes alguna rutina deportiva para mantenerte?

Practico Bikram Yoga y Hot Pilates en el Bikram Yoga de Providencia, donde imparten ambas disciplinas.

Cuál es tu mayor atributo y tu mayor complejo físico:

Con los años he aceptado lo que no me gustaba de mi cuerpo, que son las piernas, y me gusta mucho mi espalda.

Tu mejor secreto anticelulitis:

Es difícil eliminarla completamente, pero tomar mucha agua y hacer ejercicios es fundamental. Además ocupo un aceite de Weleda todo el año, de abedul, que lo recomiendo 100%.

Mi época favorita de el año...el frío...la lluvia...los abrigos....los abrazos jaaa y los zapatos por supuesto....y mis favoritos para hoy son estos #vincecamutochile te gustan ?? Yo los amo ❤ #felizmiercoles😘 @sargobrands Una publicación compartida de Elvira Cristi (@elviracristi) el 10 de May de 2017 a la(s) 6:00 PDT

¿Qué te produce realmente placer?

Ser mamá y estar con mi hijo, pero también tener tiempo para mí y regalonearme es justo y necesario. Me encantan los masajes capilares.

Lo que no pueden faltar en tu cartera es:

Bloqueador, labial y crema de manos.

Truco de maquillaje que siempre te salva:

No me maquillo, sólo ocupo un lindo labial.

Así de sano y brillante está mi cabello gracias a la maravilla de #nanoplex un tratamiento 100% natural y lo puedes encontrar en #sebastianferrerhairvolution pruébalo 👍🏻 #felizmiercoles😘 #quetenganunlindodia 🙏🏻 Una publicación compartida de Elvira Cristi (@elviracristi) el 29 de Mar de 2017 a la(s) 6:48 PDT

Pasan los años y no lo puedes abandonar, ¿qué producto de belleza es tu imprescindible?

El bálsamo de labios.

¿Tu mayor arma de seducción?

No soy de seducir conscientemente, pero creo que son mis ojos, la mirada; me gusta mirar a los ojos directamente, y sé que es algo que conquista.

Peor error estético que has cometido:

La chasquilla con laca, por supuesto.

Tendencia o moda del momento que te carga:

No sigo la moda. Lo único que me molesta son los zapatos negros con calcetines blancos. No me gusta.

