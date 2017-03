Su personaje de "Antonia" fue clave en "Sres. Papis", la nocturna de Mega que acaba de finalizar con récord histórico de sintonía.

Como en Twitter, descríbete en máximo 140 caracteres:

Emocional, exigente y responsable. Dubitativa, intensa y a veces indiferente. Activa, leal y cariñosa, pero introvertida si no hay confianza (140 caracteres).

Qué prefieres, ¿mani o pedicure?

Pedicure. No me gusta que me corten los cueritos de las manos o que me limen las uñas, me da nervio.

Describe tu rutina básica de belleza:

En las mañanas crema hidratante, voy cambiando de marca (ahora estoy usando Hydrationist, de Estée Lauder), y en la noche me limpio con Agua Micelar, luego sérum e hidratante de noche Burt's Bees Radiance Night.

Truco de maquillaje que siempre te salva:

Máscara desde bien pegada al párpado; aumenta considerablemente el volumen de las pestañas.

Pasan los años, y no lo puedes abandonar. ¿Qué producto de belleza es tu imprescindible?

El aceite de coco se suma a mi lista de favoritos.

Deporte o ejercicio favorito para mantenerte:

Pilates; en verdad cualquier ejercicio de estiramiento. Me gusta de apariencia la musculatura larga, estilizada.

¿Y la mejor crema para tonificarlo?

Nunca he usado crema para tonificar, sino para hidratar. Sé que hay una edad en que la piel pierde elasticidad y por lo tanto tonificación, pero no me ha tocado aún.

Zona del cuerpo que es tu "pesadilla":

Si te la digo va a ser pesadilla de todos..., mejor que sea sólo mía.

Infaltables de tu neceser/cosmetiquero de viaje:

¡Mi neceser es gigante! Todo es medio infaltable. Crema de cara, de cuerpo, Moroccan Oil para el pelo, máscara de pestañas, Blistex con color..., suma y sigue.

Tu aroma preferido:

¿Es muy loco decir el olor a bencina? Me gustan los cítricos, mi perfume es el Calvin Klein One.

¿Mayor arma de seducción?

La confianza y seguridad.

Peor error estético que has cometido:

Cuando tenía 10 años estábamos de vacaciones en el sur con mi papá, y en el hotel había una niña como de 18 años que con sus amigas se sacaban las cejas; eran mis ídolas. No sé de dónde saqué unas tijeras y partí al baño.

Alimento imprescindible en tu dieta:

La palta, desde que tengo memoria.

Y el que erradicaste para cuidar la línea:

Es que no he erradicado ninguno. ¡Creo que el secreto está en no comerse la olla!

