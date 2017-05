La ex Mekano sorprendió con una coloración que no se le veía hace años.

La animadora y cantante compartió en Instagram una foto de su nuevo look. Karen Bejarano dejó atrás el cabello rubio y volvió a un look que no le veíamos desde la época de Mekano, una coloración en tonos rojizos y rosados.

[email protected] 💇🏼😘❤️ Una publicación compartida de Karen Bejarano (@karenbejaranotv) el 22 de May de 2017 a la(s) 12:54 PDT

La esposa de Juan Pedro subió una historia a su cuenta de Instagram donde se podía ver el cambio. Inmediatamente, muchos de sus seguidores hicieron pantallazos a su publicación y el nuevo look se esparció en redes sociales.

Pero no es la primera vez que la ex panelista de Mucho Gusto opta por los tonos rojizos en su cabello. Durante años llevó ese look cuando participaba en Mekano.

