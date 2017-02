Ex Miss Chile, 26 años y panelista del programa "Así somos" de Red TV, es una mujer que se preocupa mucho de su cuerpo y lucir estupenda. Aquí nos cuenta cómo lo logra.

Qué prefieres, ¿manicure o pedicure?

¡AMBAS! pero claramente las manos son las que más lucen, así es que manicure.

Describe tu rutina básica de belleza:

No ocupo muchas cremas en el rostro porque voy a la cosmetóloga y así la mantengo. Siempre me desmaquillo, y me preocupo mucho del pelo con una crema de caviar.

Truco de maquillaje que siempre te salva:

El iluminador, lo ocupo para los pómulos y clavículas.

¿Qué producto de belleza es tu imprescindible?

El bloqueador para el rostro, cuello y manos.

Deporte o ejercicio favorito para mantenerte:

Ninguno en particular, pero si voy al gym. Ahí hago elíptica y máquinas.

¿Y la mejor crema para tonificarlo?

Ocupo muchas cremas corporales de Victorias Secret, algunas con tonalizador.

Zona del cuerpo que es tu "pesadilla":

La espalda, siempre tengo dolores de espalda por mi mala postura, tengo que estar corrigiéndome siempre. Se ve feo si no lo hago.

Ombligo de la semana en evento In Motion 💥✨ Una foto publicada por Cami Andrade 💥🤘🏻 (@cmiandrade) el 7 de Dic de 2016 a la(s) 3:43 PST

Infaltables de tu cosmetiquero de viaje:

TODO, porque me maquillo y peino sola en viajes, eventos y grabaciones de notas en La Red.

Tu aroma preferido:

Me encanta la mirra y/o lo dulce.

¿Tu mayor arma de seducción?

Mi sonrisa.

Peor error estético que has cometido:

Algunas tinturas de pelo...cuando era más chica me tinture en la casa y me quedo la raíz naranja y el pelo negro. Fatal.

Hoy en @asisomoslared 😎 Falda @tiendavioletabaeza 👠 @zaphira_z7 Una foto publicada por Cami Andrade 💥🤘🏻 (@cmiandrade) el 24 de Ene de 2017 a la(s) 5:11 PST

Alimento imprescindible en tu dieta:

¡El salmón!

Y el que erradicaste para cuidar la línea:

Evito principalmente los carbohidratos en la noche, es una lucha diaria. Ahora, como el "Así Somos" va en vivo, es más fácil evitarlos.

Elegida por ti 💘 Una foto publicada por Cami Andrade 💥🤘🏻 (@cmiandrade) el 18 de Dic de 2016 a la(s) 12:39 PST

