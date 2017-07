Panelista del programa de farándula "Intrusos", de La Red, hace algunos meses sorprendió con su cambio de imagen, una mucha más estilizada figura producto de su cambio de hábitos.

¿Eres de rutinas o depende del tiempo?

Tengo rutinas. Cada noche limpio mi rostro con desmaquillante en crema y mis ojos con aceite bifásico. Luego me pongo una crema de noche en la cara y un sérum con vitamina E en el contorno de ojos. En las mañanas lavo mi cara con un gel de vitamina C. El pelo lo lavo 2 veces a la semana, antes de hacer deporte me pongo un shot de brillo o aceite de coco, y una vez al mes voy sagradamente donde mi estilista Eva Tangol. Además dos veces al año voy donde la nutrióloga Catalina Silva, de Clínica Terré, quien ve mi plan nutricional "Equilibrio Vital".

¿Mani o pedicure?

Si tengo que elegir prefiero la manicure. Amo las manos suaves y sin padastros. Además considero un arte pintar las uñas, más si es con diseño.

Truco de maquillaje que siempre te salva:

Me encanta poner una pizca del labial que estoy usando, en las mejillas. Tiene un efecto de lozanía y juventud.

En el estudio 2 de #kzo #argentina #tv Una publicación compartida de Alejandra Valle (@siliconvalle) el 30 de Jun de 2017 a la(s) 10:26 PDT

Pasan los años, y no lo puedes abandonar. ¿Qué producto de belleza es tu imprescindible?

La cuchara para encrespar las pestañas. ¡Con el encrespador nunca logro que las pestañas queden como las deja la cuchara!

Deporte o ejercicio para esculpir tu cuerpo:

Deporte. Mente sana en cuerpo sano, decían los griegos. Y es tan cierto. El deporte se ha transformado no en una necesidad estética, sino de salud. Salir a correr sola y desconectada, al menos media hora diaria. Ver cómo se mueve la ciudad, las estaciones del año y sus primeros signos, me ayuda a la mente y al espíritu. Y Pilates, que deja el cuerpo estilizado, tonificado y me relaja con sus respiraciones.

¿Y la mejor crema para tonificarlo?

Me he hecho fanática de la crema en la ducha, sobre todo en esta época porque no me da tanto frío. También siento que ahorro tiempo. Y al menos 2 ó 3 veces a la semana uso aceite de Monöi. Deja la piel hermosa, suave y con un aroma exquisito.

Infaltables de tu neceser/cosmetiquero de viaje:

Corrector para tapar ojeras e imperfecciones, polvo compacto para no brillar (sobre todo si estoy en un viaje de trabajo), máscara waterpoof, la famosa cuchara y labial rojo.

¿Tu mayor arma de seducción?

Si hablamos de lo físico, a primera vista mis labios, que son carnosos. Cuando me conocen más íntimamente, mi piel, que es lisa y suave. ¡Los deja locos! Si hablamos de cosas más profundas, pienso que mi sentido del humor, mis convicciones, mi búsqueda de lo justo.

Mi chaqueta @nrg_energychile que concitó tanto comentario buena onda hoy #chaqueta #moda #look #outfit Una publicación compartida de Alejandra Valle (@siliconvalle) el 21 de Jun de 2017 a la(s) 11:08 PDT

Peor error estético que has cometido:

Amo las chasquillas. Esas pesadas, con harto pelo, me gustan mucho, pero no quedan bien con los lentes. Una vez traté de hacerme una chiquitita y me quedaba pésimo, porque tengo dos remolinos en la zona. Era realmente fea.

Alimento imprescindible en tu dieta:

Chuta. Tengo varios. En invierno el jengibre, que se lo pongo a todo: sopas, batidos, pescados, infusiones. Todo el año, no sé si decirte lechuga, yogur descremado o avena. Podría vivir de eso.

Y el que erradicaste para cuidar la línea:

Las harinas blancas, el azúcar, los destilados. Aunque en invierno me salgo una vez a la semana.

DESCUBRE MÁS:

TE RECOMENDAMOS EN IMÁGENES:

Cortes de cabello fáciles de peinar para mujeres ocupadas