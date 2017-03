El año escolar comenzó y la mayoría de los estudiantes ya se están preparando para enfrentar óptimamente este 2017, mientras que quienes durante el año pasado se esforzaron en aprender inglés, buscan alternativas simples para recordar el idioma y llegar con el idioma incorporado.

Sobre esta base, los expertos de Education First dieron a conocer algunos tips para repasar rápidamente el idioma, conscientes de que los resultados del Índice de Dominio de Inglés EF English Proficiency Index realizado durante el año recién pasado, establecieron que Chile ocupa el sexto lugar en Latinoamérica, bajando seis puestos respecto de 2015 y más aún, que a nivel mundial el país está en el lugar 42 de los 72 países medidos, quedando debajo de Argentina (19 en el ranking), Costa Rica (38) y Brasil (40).

"Siempre nos preguntan por qué los chilenos están en el nivel que están, y cómo una persona puede hacer la diferencia. Hay muchas variables a analizar, como la situación económica, escolar y de políticas públicas, sin embargo, en el plano personal, es importante saber que pequeños cambios en nuestra rutina pueden ayudar a la hora de enfrentarse a un nuevo idioma. Cosas tan simples como perderle el miedo al ridículo, buscar en internet o que los jóvenes hayan usado las vacaciones de forma inteligente, viajando al extranjero, pueden acercarnos a la meta de saber inglés para este año", aseguró Jose Luis Scerri, Gerente General de Education First (EF).

A continuación, las cinco formas a través de las cuales los expertos de EF recomiendan repasar y recordar el idioma:

1. Crea un buen playlist

No muchos se dan cuenta, pero la gran mayoría tenemos en nuestro propio smartphone una potente forma de aprender nuevas palabras y frases en inglés, lo que es un apoyo al conocimiento de un segundo idioma. Se trata de nuestras aplicaciones de música. ¿Usas Spotify? Si es así o usas cualquier otra app musical, crea una lista especial de reproducción que contenga solo temas en este idioma. La recomendación de los expertos es escucharlas mientras se revisa la letra disponible de cada canción en la misma app.

¿Necesitas inspiración? En cuanto a las bandas, hay cientos de posibilidades, pero hay que procurar siempre agregar artistas que posean diferentes tipos de acentos, para afinar el oído y la pronunciación. Una buena idea es incluir siempre a cantantes Ingleses como The Beatles o The Clash; estadounidenses como Taylor Swift, y otras bandas de origen Australiano, como Savage Garden.

2. Programa con anticipación las próximas vacaciones inteligentes

Estas vacaciones llegaron a su fin, sin embargo, puede ser hora de empezar a pensar a largo plazo y quizás de planear la próxima temporada estival. Sobre esa base, visitar un país en donde se vive el inglés, puede ser una excelente opción de aprender mucho, en poco tiempo. "Se recomienda planificar una salida fuera del país con tiempo y pensar en unas futuras vacaciones inteligentes. Es decir, escoger un destino atractivo turísticamente, pero contratando un paquete asociado de estudios de inglés, que permita conocer, recorrer, hacer actividades de recreación, pero también insertarnos con algunas horas en el aprendizaje de un nuevo idioma", asegura José Luis Scerri.

"Los estudiantes que viajan con EF por ejemplo, se van desde dos semanas a Nueva York, que es el destino favorito de los chilenos, hasta tres, seis o doce meses a Australia, Nueva Zelandia o Inglaterra. Las modalidades que se entregan son variadas, desde planes de estudio y diversión, hasta programas profesionales para enfocarse en una certificación en inglés de forma curricular", aseguró.

3. Chao vergüenza

Un factor no menor al intentar aprender un nuevo idioma es la vergüenza. Es necesario perderla y comenzar a practicar sin miedo a equivocarse, desde las cosas más pequeñas, como añadir vocabulario en inglés a nuestras conversaciones diarias, hablarle a extranjeros o buscar instancias para practicar el idioma con amigos, familiares o terceros, que tengan el mismo objetivo.

4. Ve películas subtituladas

No importa si prefieres el cine, la TV paga o Netflix. Lo importante es que trates siempre de escoger títulos que estén disponibles en el idioma inglés y verlos con subtítulos. Aunque no nos demos cuenta, iremos haciendo asociaciones rápidamente de conceptos, palabras, jerga y contexto del idioma. Ahora, si ya estás un poco avanzado en este idioma, puedes añadir dificultad viendo las producciones con subtítulos en inglés en vez de español, lo que además te ayudará con la ortografía, pronunciación y escritura en general del inglés.

5. Internet no sólo sirve para ver videos chistosos

No todo en la web se trata de videos de tiernos gatitos o caídas graciosas, esta puede ser una herramienta clave para reforzar el inglés. La recomendación de los expertos es que al partir, lo uses para evaluar tu nivel de inglés. "Busca opciones gratuitas para medir de forma cuantitativa o cualitativa tu grado de inglés a través de test disponibles en línea. Te ayudarán a saber dónde partiste y medir los resultados de tus esfuerzos de estudio o práctica con este segundo idioma", explicó Jose Luis Scerri, de Education First.

Una recomendación que los expertos entregan es tomar gratis a través de la red, el test EFSET, que en sólo 10 minutos puede darte luces de qué tanto sabemos. Se puede encontrar pinchando aquí o entrando directamente en www.ef.com/cl/test/