Carol Moreira es una periodista brasileña que cuenta con un canal de YouTube en el que habla de las series y películas más relevantes del momento. La joven ofrece entrevistas exclusivas a través de su canal y, una de las más recientes y polémicas fue la que hizo con el actor Vin Diesel.

Y es que el actor, quien su encuntra en plena promoción de la cinta 'XxX: The Return of Xander Cage', incomodó fuertemente a la periodista al interrumpir su trabajo para halagar su belleza. Todo comenzó cuando la periodista intentó que Diesel dijera una frase en portugués. Y es que tras algunos intentos fallidos, el actor comenzó a desviarse del tema de la entrevista: "Dios, eres muy guapa. ¿Me equivoco? Es muy guapa. Salgamos de aquí, vámonos a almorzar. Por Dios, la amo, mírenla qué guapa es. Dios, chicos, miradla qué hermosa es. No puedo hacer esta entrevista. ¿Nadie piensa como yo? Mírenla. Es increíblemente guapa".

Una vez concluida la entrevista, Carol la subió a su canal al igual que las otras, sin embargo manifestó su gran decepción e incomodidad ante la actitud del actor. Y es que la periodista estaba orgullosa de haber sido el único medio de Internet que consiguió 10 minutos para hablar con el actor, pero éste hizo que los últimos minutos de la entrevista se perdieran: "Interrumpió la entrevista tres veces. No sabía qué hacer. Es un poco delicado. Me ha decepcionado, estaba muy ilusionada con la entrevista, preparé muchas preguntas y no conseguí hacérselas porque me interrumpía todo el rato para hablar de mi belleza".

La revelación de Moreira se convirtió en noticia y le dio la vuelta al mundo. Vin Diesel la había acosado y estaba el video como prueba. Ante estos hechos, el actor ofreció una disculpa a través de su cuenta de Facebook: "Como todos sabéis, intento que mis entrevistas sean divertidas, especialmente cuando estoy hablando de Xander Zone. Pero si he ofendido a alguien, dejad que pida perdón porque esa nunca fue mi intención".

Luego de darse a conocer los hechos, en redes sociales comenzaron a publicarse comentarios en los que se asegura que no se trató de acoso y que la joven periodista solo busca fama. Lo que es un hecho es que si la chica hubiera hecho lo mismo que Vin, hubiera sido desalojada por el equipo del actor, en cambio ella tuvo que soportar sus bromas para intentar terminar su trabajo, cosa que no consiguió.

