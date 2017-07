Muchos padres prefieren hablar del tema antes de que sus hijos lo busquen en Internet.

Por redacción Nueva Mujer

Es un hecho que la masturbación es un tema que poco se habla y alrededor del que hay miles de tabúes. Con el acceso a Internet es más fácil que tus sobrinos, hijos, primos o cualquier pequeño de tu círculo cercano sepa de qué se trata, pero este video hizo que padres explicaran a sus hijos el tema.

Con juguetes sexuales, pláticas abiertas y respetuosas, padres contaron las formas en las que coloquialmente se le llama a la masturbación, para sorpresa de muchos, los niños ya sabían de qué se trataba, mientras que las niñas parecían menos identificadas con la situación.

Una de la madres explica a su hija que alguna vez le mintió al decirle que el juguete sexual que descubrió en el cajón era un masajeador para la espalda y no un estimulador. Otros padres ríen ante respuestas como "Eso es enorme, no va a caber", otros les dicen que lo harán muchas veces y que no hay nada de malo.

Por supuesto, los comentarios negativos no se hicieron esperar pues señalaron que lo único que se ganaba con ese tipo de dinámicas era incomodar a los pequeños, que la masturbación era algo que ellos debía conocer por sí solos y no por la instrucción de sus padres. Otros, señalaron que era una forma estupenda de romper con los tabúes al hablar abiertamente de sexualidad.

Dale play al video: