Inglaterra está de luto debido a los recientes atentados en el Puente de Londres y en la zona de Borough Market. Hasta ahora se han contabilizado siete muertos y 48 heridos y el atentado ha sido reinvindicado por el Estado Islámico. Dos de los atacantes han sido indentificados, pero hay un tercero que aún buscan las autoridades.

DESCUBRE MÁS

Una de las víctimas que ha sido identificada es Chrissy Archibald, originaria de Canadá, quien estaba comprometida con el británico Tyler Ferguson. La familia Ferguson ha revelado a la prensa internacional que Tyler estaba con la joven durante el atentado y la acompañó en sus últimos momentos de vida:

"Ella murió en los brazos de Tyler cuando este intentaba auxiliarla tras recibir varias puñaladas. Mi hermano tiene el corazón roto en mil pedazos".

'Beautiful, loving daughter and sister': Canadian Christine Archibald was killed in the London terrorist attack https://t.co/vKn8KbAx5g pic.twitter.com/KKHoevoSEh