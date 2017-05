Las autoridades investigan el incidente como un atentado terrorista

La presentación de Ariana Grande en la Arena Manchester este 22 de mayo, cerraba sus presentaciones en Reino Unido como parte de su gira mundial. Por desgracia, su último concierto terminó de una forma lamentable.

Ariana Grande cerró su concierto con la frase: "Adiós, Manchester", segundos después las luces se encendieron y se escucharon explosiones. A las 22:35 horas, la policía de Manchester fue alertada sobre explosiones en el recinto de espectáculos, lo que generó una gran movilización de escuadrones policiacos y médicos.

19 dead and 50 injured in blast at Ariana Grande Manchester Arena gig being treated as 'terror attack' https://t.co/TwQ5oQXREr pic.twitter.com/KZ2cQPMvol — Daily Mirror (@DailyMirror) 23 de mayo de 2017

Y aunque los directivos de la Arena Manchester afirman que el incidente tuvo lugar cuando la gente abandonaba el reciente, diversos testigos revelaron una historia distinta: "Escuchamos la última canción y luego de repente hubo un destello masivo y luego una explosión y humo. Sentí un dolor en mi pie y mi pierna. Me volví hacia mi esposa que estaba de pie a mi lado y me dijo: 'Necesito sentarme'", dijeron Gary Walker y su esposa. Gary tiene una pierna rota y su esposa una herida en el estómago.

What we know so far about Manchester Arena Ariana Grande concert terror attack https://t.co/xZYlXahXvB pic.twitter.com/7WzFdLrHjE — Daily Mirror (@DailyMirror) 23 de mayo de 2017

Por su parte, una madre y su hija aprovecharon la última canción para abandonar el lugar y evitar tumultos en las salidas.

"Cuando estábamos saliendo escuchamos un sonido terrible. Al girar en la esquina vimos una horrible estampida de gente bajando los escalones, cayendo en el suelo. Había gente aplastada en el suelo".

El incidente dejó hasta ahora 19 personas muertas y 50 heridos. La primera ministra británica, Theresa May, reveló que el caso está siendo investigado como un atentado terrorista.

Por otro lado, una testigo identificada solo como Sarah, reveló a The Mirror cómo vivió el inciente: "Escuché la explosión. Todo el mundo estaba empujando y empujando. Había muchos niños pequeños en allí. No podía salir y había una multitud de personas que bloquean todas partes. En el momento en que salí había tanta gente llorando y de pie en el camino. Fue caos absoluto. Vi a la gente cubierta de sangre. Nunca he estado en una situación como ésta ".