Hasta ahora es la única forma que decenas de mujeres han encontrado para apoyar a sus familias

La alarmante crisis económica en Venezuela está orillando a las personas, especialmente a las mujeres, a tomar decisiones desesperadas. De acuerdo con un reportaje publicado por la BBC, un gran número de venezolanas están cruzando la frontera para trabajar como prostitutas en Colombia.

Según Fidelia Suárez, coordinadora nacional de la Asociación de Mujeres Buscando Libertad (ASMUBULI), en 2016 arribaron a Colombia al menos 6 mil 500 venezolanas para dedicarse el trabajo sexual.

El testimonio anónimo de una trabajadora sexual de origen venezolano, refiere que al irse toda una noche con un cliente, puede igualar, y a veces superar, el salario mínimo de su país. Por este tipo de actividad puede ganar hasta 66 dólares.

En Venezuela, sus familias ignoran a lo que se dedican realmente, solo saben que trabajan duro y que pueden periódicamente mandarles dinero para subsitir.

"Yo sí sabía que venía a esto [prostituirse], pero no sabía que era así tan complicado. No me puedo quejar, hay personas que son bien, hombres que son muy caballerosos, que a pesar de que una está acá no te juzgan, no te maltratan. Hay veces que no terminas haciendo nada. Pero hay otros que son lo peor, pues", dice una joven trabajadora sexual que llegó de Venezuela.

Otro testimonio revela que no se trata de dinero fácil: "A lo mejor todo el mundo dice que uno se gana la plata fácil, pero no... Que uno tenga que venir a acostarse con personas mayores, a veces vienen borrachos".

El trabajo es duro, pero por ahora es la única forma en que pueden subsitir y ayudar a su familia. Unas están buscando cambiar de trabajo y quedarse a vivir en Colombia, aunque aún no han encontrado oportunidades para hacerlo.

