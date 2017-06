¿Desde cuándo una esponja para lavar platos nos da súperpoderes?

Por Karen Hernández

'La Mujer Maravilla' ha sido todo un fenómeno alrededor del mundo. Como era de esperarse, fue aclamada entre los amantes de los cómics pero lo más importante, que llamó la atención de los colectivos feministas por acabar con los estereotipos que por mucho tiempo han puesto a la mujer en segundo plano, por debajo del superhéroe masculino y fortachón que salva al mundo y de paso, la enamora.

Tanto Gal Gadot, actriz que interpreta a Wonder Woman como Pat Jenkins, directora de la cinta, han hecho todo por poner en alto el nombre de las mujeres, a través de un personaje que no pretende derrochar sensualidad en pantalla ni tampoco verse perfecta o acompañada por un hombre en el campo de batalla.

Antes de estrenarse, un cine en Estados Unidos levantó polémica al anunciar una proyección exclusiva para mujeres ya que muchos hombres no estaban de acuerdo con eso por tratarse de un acto de discriminación que apoya la segmentación de género.

Sin embargo, para un cine en Bélgica la misma iniciativa resultó un verdadero desastre que despertó el descontento de las propias mujeres. Y es que a los dueños de la sala se les ocurrió la brillante idea de regalar un paquete de regalo a todas las que asistieran a la función. ¿El problema?, que el paquete incluía un catálogo de píldoras dietéticas y tres productos de limpieza que incluían esponjas y un escurridor.

Inhoud goodiebag @Kinepolis na vrouwenavond WonderWoman. Moest iemand dit aan een vriendin van mij of mijn lief geven, ik zou razend zijn!! pic.twitter.com/NonQnrltMm — Mattias De Vuyst (@mattiasdv) 8 de junio de 2017

Tal parece que el cine piensa que empoderar a las mujeres para que luchen contra el mal como Wonder Woman implica tener a la mano este kit de limpieza. Por supuesto, la lluvia de críticas cayó sobre las redes sociales del cinem, cuyo encargado respondió: "Tomaremos las medidas adecuadas para que en el futuro no se repitan estos hechos".

@Kinepolis Exclusieve goodiebag van Ladies at the movies!? Spons, borstel en aftrekker... Perfecte tools voor een Wonder Woman? 🤔 pic.twitter.com/6VlIGCJ7cj — laurent delbar (@LDelbar) 7 de junio de 2017

"Las bolsas de regalo están llenas de productos que nos ofrecen nuestros patrocinadores", explicó el cine. "Es al azar. Así que es posible que haya una esponja en él, pero esto definitivamente no fue hecho a propósito, no elegimos estos productos nosotros mismos. Definitivamente no era la intención de parecer desconsiderados con las mujeres"







