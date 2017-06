Palabras como "loca" y "débil IQ" forman parte de sus textos.

En más de una ocasión Donald Trump, presidente de Estados Unidos, ha demostrado que es una persona racista y sexista, y pese a que podríamos pensar que después de unos meses siendo el mandatario más poderoso del mundo cambiaría su actitud, al parecer es todo lo contrario y una vez más da muestra de su controversial pensamiento.

Este día, muy temprano por cierto, Trump escribió los tweets más desagradables y sexistas de su mandato. Sus palabras están dirigidas a la periodista Mika Brzezinski, conductora del programa de televisión "Morning Joe", a quien llamó "loca" y con "débil IQ" después de que lo criticara por su mandato. Pero es no fue lo peor.

El mandatario también escribió que la periodista "sangraba abundantemente a causa de un estiramiento facial", refiriéndose a una ocasión donde supuestamente Brzezinski (junto con su compañero, Joe Scarborough) fue a verlo para pedirle que acudiera a su programa a una entrevista. Cosa que nunca ocurrió, por lo que podemos asumir que el presidente estadounidense dijo que no a la solicitud.

I heard poorly rated @Morning_Joe speaks badly of me (don't watch anymore). Then how come low I.Q. Crazy Mika, along with Psycho Joe, came.. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 29 de junio de 2017

...to Mar-a-Lago 3 nights in a row around New Year's Eve, and insisted on joining me. She was bleeding badly from a face-lift. I said no! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 29 de junio de 2017

Pero, esta no es la primera vez que Trump ataca a la periodista. En tweets anteriores la ha tachado de insegura y ha afirmado que ella no estaría en la televisión si no fuera por su relación amorosa con su co-conductor. Todos y cada uno de los textos que escribió dejan claro su pensamiento sexista y machista.

Tried watching low-rated @Morning_Joe this morning, unwatchable! @morningmika is off the wall, a neurotic and not very bright mess! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 22 de agosto de 2016

I don't watch or do @Morning_Joe anymore. Small audience, low ratings! I hear Mika has gone wild with hate. Joe is Joe. They lost their way! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 3 de junio de 2016

Por su parte, la conductora se refirió a esta polémica, de acuerdo con Washington Post, y declaró que "es un día triste para Estados Unidos cuando el presidente pasa su tiempo intimidando, mintiendo y escupiendo ataques personales en lugar de hacer su trabajo".

Los tweets de Trump han sido criticados y repudiados en redes sociales. Y no es para menos.

