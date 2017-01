Donald Trump no tendrá una toma de posesión tranquila, ya que el 19 y el 21 de enero se tienen programadas dos protestas contra el presidente electo de Estados Unidos. La primera de ellas ocurrirá este jueves y será encabezada por el alcalde de Nueva York, Bill de Blasio, quien estará acompañado por celebridades como Mark Ruffalo y Alec Baldwin, así como el cineasta Michael Moore; la segunda protesta será la denominada Marcha de las Mujeres, en la que también participarán famosas como Cher, Amy Schumer y Katy Perry.

Fue el propio Moore quien se encargó de comunicar a sus seguidores a través de Twitter que se integraría a la protesta junto a Baldwin y Ruffalo.

Mark Ruffalo, Alec Baldwin & myself will be holding a massive rally in NYC in front of Trump International Hotel this Thursday, 6pm! Come!