Una joven de 26 años admitió que los muebles de su casa y el internet que usa se debe en exclusiva a esta práctica.

Por Christian Monzón

Cada día son más los grupos para venta o intercambio de cosas en Facebook. Desde "ferias de la pulgas" hasta cosas más específicas como para comprar camisetas de fútbol, estampillas o vinilos, el comercio ya se apoderó de las redes sociales.

Sin embargo, en México fueron más allá y ya existe el "Trueques, cambio sexo por algo de interés", en donde tal como dice el nombre, se intercambian objetos por relaciones sexuales.

De acuerdo a un reportaje elaborado por la revista Vice, además del mencionado grupo también existe "DF Trueque x sexo" y en otras páginas o aplicaciones se puede encontrar igual secciones para este tipo de transacciones.

"NO DINERO ...... cosas o servicios por sexo. Quien ofrezca dinero a cambio pues se va. Todo con respeto y buena onda. No molestar, cada miembro decide si acepta y le conviene el trueque. No acoso inbox! Quien lo haga se expulsa y bloquea del grupo. No menores de 18 años. Quien no sea serio o quede mal con su trueque reportarlo a algún administrador", se lee en una de las descripciones de uno de los tantos fanpages relacionados a este tipo de servicios.

En uno de esos grupos está Mariana, una joven de 26 años que ha logrado llenar de muebles su departamento gracias al trueque sexual. "No me considero prostituta, yo no cobro, a mí me regalan cosas por acostarme con quien yo elija", señaló. Gracias a esto además logró que un vecino le diera su clave de wifi a cambio de media hora de relaciones.

Ya existen voces en México que critican esta situación y exponen una dura realidad: el sexo por recompensas oculta una situación de vulnerabilidad.

Esto fue profundizado en un artículo del Instituto Nacional de Salud Pública titulado "El sexo recompensado: una práctica en el centro de las vulnerabilidades (ITS/VIH SIDA) de las jóvenes mexicanas". Ahí se abarca el caso de las mujeres que se encuentran en situación de extrema pobreza y que requieren tanto de servicios básicos, alimentación o drogas.

"En el caso del estudio realizado en Guadalajara se reportan las siguientes situaciones de Sexo Recompensado (SR) en población juvenil: 'homosexualidad por regalo', 'prostitutas no pagadas', o bien, 'jóvenes dispuestas a tener sexo a cambio de una dosis de droga"", indica el texto.

"En el contexto cultural de México es bastante complicado para las jóvenes reconocer que tuvieron relaciones sexuales fuera de este marco normativo, y menos aún reconocer incluso ante sí mismas tener sexo por interés, ya que corren el riesgo de ser estigmatizadas socialmente como unas 'interesadas', o unas 'rameras', palabras usadas por algunos jóvenes de los grupos focales", afirma además el escrito.

Sin embargo, este hecho no detendrá a Mariana. "El internet cuesta mínimo 500 pesos por mes, este chavo me hackeó una clave para jalar internet de un vecino a cambio de un acostón, la mejor inversión que he hecho en mi vida", remató la mujer.