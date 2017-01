La aún primera dama de Estados Unidos dirigió su mensaje hacia los jóvenes

Michelle Obama dice adiós a la Casa Blanca y a sus labores como primera dama de Estados Unidos, pero antes de entregar la estafeta de gobierno a Donald y Melania Trump, Michelle ha lanzado un mensaje esperanzador a todos los jóvenes. Aquí reproducimos parte del mensaje público que dio hace unas horas.

Michelle deja una huella profunda en la mente y el corazón de millones de personas, en parte gracias a su trabajo en favor de los más necesitados, así como sus permanentes mensajes de aliento.

"Sabemos que este país les pertenece a todos ustedes, de todos los orígenes y de la vida. Si ustedes o sus padres son inmigrantes, saben que son parte de una orgullosa tradición americana, la fusión de nuevas culturas, talentos e ideas generación tras generación, que nos ha hecho el mejor país del mundo.

Si su familia no tiene mucho dinero, yo quiero que recuerden que en este país, un montón de gente, incluyendo mi marido y yo, comenzamos con muy poco. Pero trabajando duro con y una buena educación, todo es posible, incluso llegar a ser presidente. De eso se trata el sueño americano se trata.

Si son personas de fe, sepan que la diversidad religiosa es una gran tradición americana, también. De hecho, aquí se dio por primra vez la libertad de culto. Si son musulmanes, cristianos, judíos, hindúes,estas religiones están enseñando a los jóvenes acerca de la justicia, la compasión y la honestidad. Así que quiero que nuestros jóvenes sigan aprendiendo y practicando estos valores con orgullo. Ustedes ven, nuestra gloriosa diversidad, nuestra diversidad de credos y colores, que no es una amenaza a lo que somos, nos hace lo que somos.

Jóvenes, nunca permitan que nadie los haga sentir como si no importaran, o como si no tuvieran un lugar en la historia de Estados Unidos, lo tienen. Y tienen el derecho a ser exactamente lo que son. Quiero ser muy clara: este derecho no acaba de entregárseles, pero hay que luchar por él todo los días. No pueden dar por sentados sus derechos. Al igual que las generaciones que han venido antes, ustedes tiene que hacer su parte para preservar y proteger esas libertades. Y eso comienza en este momento, cuando son jóvenes.

Es ahora cuando deben estar preparados para agregar su voz a la conversación nacional. Es necesario prepararse para estar informados e involucrados como ciudadanos; para servir, para defender nuestros valores americanos y, honrarlos todos los días. Y eso significa conseguir la mejor educación para tener un pensamiento crítico que pueda expresarse con claridad, para que puedan obtener un buen trabajo y mantenerse a sí mismos y a sus familia, para que puedan ser una fuerza positiva en sus comunidades.

Y cuando encuentren obstáculos - porque les aseguro que los encontrarán si no es que ya los tienen-, cuando estén luchando y comiencen a pensar en renunciar, quiero que recuerdes algo que mi marido y yo hemos hablado desde que comenzó este viaje hace casi una década, algo que nos ha llevado a través de cada momento en esta Casa Blanca y en cada momento de nuestras vidas, y que es la fuerza de la esperanza, la creencia de que algo mejor siempre es posible si estamos dispuestos a trabajar y luchar por ello.

Mi último mensaje como primera dama para los jóvenes, es simple. Quiero que nuestros jóvenes sepan que son importantes, que pertenecen a Estados Unidos. No tengan miedo. ¿Me escuchan? No tengan miedo, enfoquense, sean decididos. Tengan esperanza. Empoderense a sí mismos con una buena educación, saliendo y utilizando la educación para construir un país digno con miles de posibilidades. Prediquen con el ejemplo, con la esperanza, jamás con el miedo. Y sepan que yo estaré con ustedes, trabajando para apoyarlos durante el resto de mi vida".

