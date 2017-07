¿Manual de la buena esposa? No gracias

Por Karen Hernández

De la manera menos acertada, el Instituto Gastronómico Casserole en Culiacán, México, invitó a sus seguidores de Facebook a inscribirse a un diplomado de cocina mexicana y cocina oriental, provocando una nueva polémica en las redes sociales.

"¿Te vas a casar y no sabes cocinar?", recita la campaña, insinuando que el rol de una mujer casada es saber cocinar para darle al marido. Por supuesto la imagen incluye una mujer vestida de novia, que da la casualidad de ser la princesa Magdalena de Suecia.

La publicidad no pasó desapercibida pues generó molestia entre los usuarios que no dudaron en expresar su desaprobación. "Te vas a casar con un machista, Casserole, apoya el patriarcado....", escribió una usuaria mientras que otro dijo "No se puede andar por la vida predicando misoginia, independientemente del target al que quieras llegar. Es misógino y punto". Otros hicieron fueron sarcásticos e hicieron referencia a la tradición de "la buena esposa": "¿El manual de la buena esposa viene incluido o lo compro aparte?". Y claro, también abogaron por la igualdad de roles: "Si de casan que los dos cocinen, por qué la mujer es la que Tiene que cocinar????????", expresó una usuaria.

La respuesta de la escuela ante las reacciones fue prácticamente inmediata, pero más allá de calmar a los usuarios, encendió más su enojo con una propaganda con los mismos cursos pero con la imagen de un hombre en smokin y la frase "¡Ustedes lo pidieron! Para futuros esposos" . Esta pudo no ser la mejor respuesta pues muchos aprovecharon para atacar a aquellas que "se quejaron" ante el mensaje del Instituto.

Y es que lo que es realmente alarmante son los comentarios misóginos y sexistas de muchos usuarios (y usuarias), quienes defendieron que las mujeres necesitaban ser controladas con un bozal. "Eres femichaira no necesitas un manual de buenas costumbres, necesitas un bozal", replicó uno de los usuarios". "¿Tu arreglas la instalación electrica, plomeria, haces albañileria, mecanica y carpinteria?", defendió otro.

"Hoy protestan por eso y mañana pedirán se resuelva los casos de feminicidio ante la fiscalia de justicia local o hasta aqui llegaron?", "todo las ofende, lo digo y repito, estas chicas deberían volver al gineceo ahí tendrán un espacio seguro lejos de la violencia publicitaria jajaja" (palabras escritas por una mujer), expresaron dos personas.

Si el objetivo de esta publicidad era generar controversia, interacciones y alcance en el sitio, pues lo lograron en gran medida. Pero los prospectos de compra no se generan así, puesto que hoy en día, ¿qué mujer considera que debe saber cocinar para tener feliz al marido? Quizá muchas y muchas lo tomarán como algo que se asume en automático por ser una "demostración de amor hacia el marido" (palabras de una usuaria en la publicación), sin cuestionarlo, pero vamos, no vemos una campaña que enseñe a los hombres a no ser mediocres y aprender a cocinar para atender a su esposa de vez en cuando, del mismo modo que ella haga labores "pesados" como la carpintería o mecánica que un usuario alegaba.

Pero sin fomentar la batlla de sexos ni el machismo ni el feminismo radical de las "malditas feminazis sin cerebro" (como las llaman en los comentarios), ¿por qué no simplemente plasmar en la campaña el mensaje: "Si te interesa aprender a cocinar comida mexicana y oriental, inscríbete en nuestros cursos". Mercadotecnia dirigida a hombres y mujeres, solteros/as y casados/as por igual sin insinuar que uno debe hacer una tarea u otra. Punto.

