No son modelos, pero son mujeres poderosas, supervivientes de cáncer que mostraron su fortaleza y sensualidad en la pasarela

Por Karen Hernández

En las últimas ediciones de la Semana de la Moda, las grandes firmas han apostando por llevar a cabo shows más inclusivos que resalten el poder de las mujeres. La moda ya no sólo se trata de modelos de tez y facciones de porcelana, de raza blanca, piernas largas y torneadas y delgadez extrema. El mundo quiere ver mujeres reales, superpoderosas por la forma en la que sobrellevan la vida.

Así fue como que durante el desfile de la firma de lencería AnaOno Intimates, los asistentes fueron testigos de mastectomías, cicatrices y cirugías reconstructivas de mujeres que han luchado contra el cáncer de mama y que, a través de los atrevidos diseños, se mostraron fuertes y de pie.

¿El objetivo? recaudar fondos para ayudar a otras pacientes que padecen esta enfermedad e inspirar a sentirse seguras de sí mismas y explotar su belleza. La propia creadora, Dana Donofree, es una fuente de inspiración ya que cuando tenía 27 años, padeció esta enfermedad. La diseñadora pasó por una doble mastectomía y después se sometió a una reconstrucción de mamas, sin embargo comenzó a pensar en sus creaciones cuando no se sintió cómoda con los sostenes que usan todas.

Algunas de las mujeres participantes como Chiara D'Agostino, apenas fueron diagnosticadas y otras siguen luchando desde hace un tiempo, sin embargo, la fuerza de sus pasos y su sonrisa, despertaron la ovación de los asistentes. "Me sentí poderosa, muy poderosa, porque estoy cansada de sentirme como avergonzada por tener cáncer y no tener pechos como una mujer", relató D'Agostino, quien además lleva un blog llamado 'Beauty Through The Beast', donde relata lo que es vivir con la enfermedad. "Necesitamos exponerlo al público y que sepan que es una enfermedad que mata a mujeres"

Chiara D'Agostino

