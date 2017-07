La sobrecargo de Interjet, Isabel Otero, denunció a través de Facebook el presunto intento de violación de un capitán en su habitación de hotel

Por redacción

Isabel Otero, sobrecargo de Interjet, denunció un intento de violación y acoso sexual por parte de un capitán de la aerolínea; hecho que provocó que la empresa emitiera un breve comunicado.

Pero no todo ha sido tan fácil para esta chica pues después de denunciar, tuvo que esperar siete meses para que esto procediera ¿por qué? por miedo, porque su trabajo estaba en juego, pero sobretodo, porque fue amenazada por los involucrados.

Isabel publicó un video en su cuenta de Facebook, donde relata que fue acosada en enero pasado por un capitán de la aerolínea, quien intentó abusar de ella tras un vuelo que tuvo como destino el estado de Chihuahua.

La tripulación había tenido una escala pernocta para descansar y reponerse de su jornada, sin embargo, tanto el capitán Daniel Vázquez como el resto de las sobrecargos, quienes la incitaban a tener un acercamiento con el sujeto, insistieron que querían salir de fiesta, lo cual está prohibido durante las pernoctas. Isabel no estaba de acuerdo pero por presión de sus compañeros y por miedo a quedarse sola, los siguió.

Tras varias copas, el capitán intentó besar en repetidas ocasiones a Isabel por lo que ésta decidió irse a su habitación en el hotel donde estaban hospedados. Sin embargo, la joven relata que este intentó abrir la puerta a golpes, en estado de ebriedad y con una actitud evidentemente violenta. Al preguntar a los encargados, quién le había dado la llave a alguien que no fuera ella, estos le respondieron que a sus compañeros, pues al ser parte de una tripulación aérea, "tienen prestigio y respeto por su cargo, por lo que no piden identificación". Hoy, la actitud del "prestigioso" capitán, está siendo noticia en todas las redes sociales. ¿Y sí me hubiera pasado algo?, ¿y si me violaba?, se pregunta Isabel a lo largo del video.

Cuando le contó lo sucedido a sus compañeras, éstas sólo se dedicaron a decir que todo era un juego, que ella había estado conqueteando con el capitán y que no tenía que exagerar las cosas. Y sí, fue amenazada por parte de la tripulación para que no denunciara el caso. "El capitán me dijo: 'yo llevo años en la empresa, me llevo súper bien con tu jefe y mi jefa. ¿A quién crees que le van a creer?'", relata Isabel.

Por si fuera poco, cuando Isabel decidió pasar su reporte ante los altos funcionarios de la empresa, fue acusada de ser "esquizofrénica" ya que "tenían entendido" que la joven estaba pasando por un mal momento (una ruptura amorosa), que seguramente seguía afectada, que el testimonio de los involucrados no coincidía con lo que ella estaba diciendo y que debía someterse a "pruebas psicológicas" si quería conservar su trabajo.

"Me siento frustrada y con impotencia", dijo Isabel. "Interjet no cumple con normativa laboral".

Al respecto, Interjet publicó en sus redes sociales el siguiente comunicado: "Nuestros colaboradores deben cumplir a cabalidad las políticas internas y las normas establecidas por la ley. Como empresa mantenemos una comunicación constante y abierta con nuestro equipo y reprobamos cualquier conducta que vulnere la integridad de las personas".

Puedes ver el video completo aquí