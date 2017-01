Existe un antes y un después de esta gran figura

Por Andrea Sánchez

Simone de Beauvoir es una de las figuras referentes del feminismo. Fue una de los filósofas francesas que criticó como pocas la opresión y condición social de la mujer. Sus ideas revolucionaron al mundo y su libro, El Segundo Sexo, logró ser una especie de Biblia para le movimiento feminista.

Una de sus frases más representativas es que "una no nace mujer, sino que se hace mujer", entre muchas otras cosas, intentó comprender cómo se configuraba la sexualidad femenina y cómo la sociedad se encarga de construirla.

Beauvoir es una pensadora clásica del nivel de Rousseau, quien habló de la democracia moderna enfocada a los hombres. Simone se dedicó a estudiar una estructura social enfocada en las mujeres, lo que la coloca como una de las pensadoras más importantes del último siglo.

Simone presentó una investigación en la que de cierta forma completa lo que Rousseau decía en El contrato social, donde enfocó sus estudios en los hombres, decía que los hombres nacían libres y en el camino encontraban cadenas, Simone dijo: "no se nace mujer...", es decir, que no se nacía siendo delicada, sensible y callada, esas, en definitiva, eran características socialmente construidas.

Su legado es importantísimo, no sólo porque sentó las bases del feminismo, sino porque además fue reconocida en un mundo en el que la voz de las mujeres aún no era escuchada. Todos los estudios filosóficos y sociales estaban enfocados al hombre. Simone dio voz a las mujeres de su época, se adelantó a su tiempo y aunque recibió críticas, fue tomada en cuenta con la seriedad y dio voz a millones de mujeres.

Frases de Simone de Beauvoir, la intelectual que revolucionó el feminismo

