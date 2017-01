Aunque no ganó, marcó un antes y un después en esta competencia

Por Andrea Sánchez

Miss Universo es un concurso en el que mujeres de casi todo el mundo compiten para coronarse como la más bella. En apariencia todas son iguales, no en un sentido negativo, me refiero a que no parecen existir variaciones en las medidas de las concursantes.

Para el certamen de este año, la canadiense Siera Bearchell llegó dispuesta a romper con los estándares de belleza y el típico prototipo de mujer delgada a la que estamos acostumbrados en este concurso. Aclaro, Siera tiene una figura espectacular, no está de cerca de ser 'plus size', pero sÍ hubo quien la acusó por no ser tan delgada.

Be humble in your confidence, yet courageous in your character. 🌾 Sask pride with this green. @MissUniverse #confidentlybeautiful #missuniverse #misscanada Una foto publicada por Siera Bearchell (@sierabearchell) el 25 de Ene de 2017 a la(s) 4:37 PST

Ante estas acusaciones, la joven canadiense utilizó su cuenta de Instagram para defenderse de quien la llamó 'gorda'. "¿Qué se siente ser más grande que las demás?' Esto fue lo que me preguntaron en una conferencia de prensa. Me quedé sin palabras. Y pensé, '¿cómo se siente ser yo misma?, ¿qué se siente ser así de segura como lo soy?, ¿cómo se siente cumplir mi sueño de representar a Canadá en Miss Universo?, ¿cómo se siente ser un modelo a seguir para las mujeres jóvenes que tratan de encontrar su camino?, ¿cómo se siente redefinir la belleza?' Mi respuesta fue: 'Se siente muy bien'".

En otra de sus fotos, en la que invitaba a la gente a ver la transmisión escribió: "Tengo una visión para redefinir la belleza, en la que las mujeres de todo el mundo reconocerán que la verdadera belleza, la validación y la autoestima comienzan desde dentro. Tengo una visión que, independientemente de nuestra edad, sexo, raza, antecedentes y opiniones personales, vamos a apoyar y alentar a los demás a estar cómodos en nuestra propia piel".

La participación de Siera coincide con la participación de Ashley Graham, afamada modelo 'plus size' como co conductora de este certamen. El mensaje es claro, la belleza no tiene talla.

Francia devuelve a Europa la corona de Miss Universo