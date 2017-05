Cada año, el Festival Internacional de Cine de Cannes se convierte en una pasarela cuando las celebridades desfilan por la alfombra roja. Hasta hace unos años el protocolo era estricto y las mujeres estaban obligadas a usar vestido de gala y zapatos altos o no podrían tener acceso al evento.

DESCUBRE MÁS

Las cosas han empezado a cambiar y si en 2016 veíamos a una Julia Roberts caminar descalza por la alfombra roja, este 2017 ha sido Kristen Stewart quien manifestó su rechazo a las absurdas reglas de vestimenta del festival con un atuendo relajado y que antes hubiera sido motivo de censura.

En entrevista para Hollywwood Reporter, la actriz confesó: "Sin duda es un código muy especial. Las personas se molestan mucho si no usas tacones altos, pero siento que es algo que ya no pueden exigirle a las personas. Si los hombres no están obligados a usar tacones y un vestido, ¿por qué yo sí? Hace 4 años era obligatorio usar vestido, ya no te pueden exigir esto".

Kristen Stewart​ on breaking #Cannes2017 fashion rules: "If you're not asking guys to wear heels and a dress, you can't ask me either." pic.twitter.com/ynE2ZgEPeM