Rihanna ha tocado la vida de millones de personas con su música, aunque también con su Fundación Clara Lionel, en favor de los más necesitados. Esta semana, la Universidad de Harvard, a través de la fundación homónima, reconoció su labor humanitaria por sus donaciones para la financiación de un centro de oncología y medicina nuclear en Bridgetown, Barbados

Rihanna fue galardonada con el Premio Humanitario 2017 y en su conmovedor discurso de agradecimiento, enfatizó que las personas no tienen que ser ricas para ayudara otros:

"Cuando tenía cinco o seis años de edad, recuerdo estar sentada frente al televisor y ver esos comerciales que mostraban a niños sufriendo en otras partes del mundo. Los anuncios decían: 'Puedes donar 25 centavos y salvar la vida de un niño'. Me preguntaba cuántos 25 centavos debía ahorrar para salvar a todos los niños de África. Me decía a mi misma: 'cuando sea grande, cuando sea rica rica, voy a salvar a los niños de todo el mundo. No sabía entonces que tendría la oportunidad de hacerlo cuando apenas era una adolescente.

A los 17 años empecé mi carrera aquí en Estados Unidos y a los 18 años fundé mi primera organización de caridad. Los años siguientes comencé a hacer equipo con otras organizaciones con las que hemos ayudado a muchas personas, pero también hemos perdido a otras, como Jasmina Anema, de seis años de edad, y quien falleció en 2010 a causa de la leucemia. Su historia ha inspirado a miles de voluntarios como donantes a través de DKMS. En 2012 mi abuela Clara Brathwaite, perdió su batalla contra el cáncer, ella es la razón y la fuerza impulsora detrás de la Fundación Clara Lionel.

Todos somos humanos y todos queremos una oportunidad: en la vida, en la educación, la oportunidad de un futuro, de verdad. Y en CLF, nuestra misión es impactar tantas vidas como sea posible, pero empieza con uno solo. Solo uno [donante].

Sé que todos y cada uno de ustedes tiene la oportunidad de ayudar a alguien más. Todo lo que necesitan hacer es ayudar a una persona, sin esperar nada a cambio. Para mí, eso es ser humanitario.

Quiero que la niña viendo esos anuncios sepa, que no tienes que ser rico para ser humanitario. No tienes que ser famoso para ayudar.

Empieza con la persona a tu lado, el chico de tu vecindario, haz lo que puedas para ayudar. Quiero retar a cada uno de ustedes a hacer un compromiso para ayudar a una persona: una organización, un situación que toque su corazón. Mi abuela siempre solía decir que si tienes un dólar, tiene mucho para compartir".

