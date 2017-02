70 modelos se unieron para ponerle un alto a la industria del modelaje que pone en riesgo su salud al pedirles cuerpos extremadamente delgados

Por Andrea Sánchez

Las modelos de la industria de la moda han levantado la voz. A través de 'The Model Alliance', han enviado una carta en la que reflexionan acerca de los problemas a los que se enfrentan antes de subirse a la pasarela.

Con motivo de la Semana de la Moda en Nueva York de este año, 70 modelos se han unido para alzar la voz contra la industriadel modelaje y la presión a la que se enfrentan para alcanzar pesos que nos son los más saludables. "Como modelos, nos preocupamos por la salud y el bienestar de cada uno. Al mirar hacia la Semana de la Moda de Nueva York, le instamos encarecidamente a priorizar la salud y celebrar la diversidad en la pista de esta temporada".

Se han unido para pedirle a la industria que deje de promover estereotipos de belleza inalcanzables, que ponen en riesgo la salud de las mujeres en la pasarela y que, si no son cumplidos les niegan la oportunidad de modelar.

A través de la cuenta de Instagram, decenas de modelos se han sumado a este llamado y han compartido sus historias, una de ellas relata la forma en la que dejó de comer para alcanzar una talla que no era saludable para un cuerpo con sus características. "Aún recuerdo ciando no me permitía comer después de las 6pm, mi índice corporal era claramente el de una persona con anorexia y me estaba muriendo de hambre". Como ella, hay otros testimonios de mujeres que, con tal de cumplir su sueños, pusieron en riesgo su salud.

