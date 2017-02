La banda mexicana se suma así a la lucha contra la violencia de género

Por María de Jesús Tapia

La declaración la dieron a finales de 2016 a un diario argentino, sin embargo la información se hizo tendencia hasta hoy en México: Café Tacvba dejará de interpretar una de sus canciones más emblemáticas, 'La Ingrata'. ¿Por qué? Porque una de las estrofas de la canción dice: "Por eso ahora tendré que obsequiarte un par de balazos pa' que te duela. Y aunque estoy triste por ya no tenerte, voy a estar contigo en tu funeral". Y es que resulta que en un plausible proceso de conscientización, la banda se dio cuenta de que su canción promovía la violencia de género. ¿Por qué? Pues porque claramente dice que como eres una ingrata que no correspondió al amor del hombre como éste esperaba, lo lógico y consecuente es que te maten por cabrona.

Ante la noticia, miles de fans han expresado su descontento. Pero, ¿a poco porque dice eso una canción voy a salir y voy a matar a la hija de la chingada de mi ex? Pues sí, muchos lo hacen. ¿Por qué se los dijo una canción? No. Porque como explica el propio vocalista de Café Tacvba: "Mucha gente puede decir que es sólo una canción. Pero las canciones son la cultura, y esa cultura es la que hace que ciertas personas se sientan con el poder de agredir, de hacer daño, de lo que sea".

Podría explicar con ejemplos, cifras y estadísticas el daño que estos productos culturales patriarcales (sí, dije patriarcales: ardan de ira, machitrolls) le hacen a nuestra sociedad, pero en lugar de eso decidí darle voz a los indignados por la autocensura de Café Tacvba, quienes irónicamente dejan claro por qué la decisión de la banda merece una ovación de pie:

1. Porque hay quien cree que la violencia contra las mujeres es parte del humor mexicano. Y si no, que les pregunten la risa que les da a las mujeres violentadas y a los familiares de las víctimas de feminicidios.

2. Porque hay quien cree que cantar acerca de matar a una mujer es divertido y que eliminar la apología de la violencia contra la mujer no es un derecho fundamental, si no simplemente una cortesía, algo "políticamente correcto".

3. Porque hay quien cree que la censura de una canción que habla de matar a una mujer es equiparable a prohibibirle a las personas cumplir con sus necesidades básicas. (WTF!!!)

4. Porque hay quien cree, a pesar de los decenas (¿centenas?) de feminicidios diarios en Latinoamérica, que unirse a la lucha de la eliminación de la violencia contra la mujer no es una cuestión de consciencia humana, sino una predilección política.

5. Por que hay quien opina que a "la gente" (las mujeres) nos ofende cualquier cosa: como que nuestro ex nos dedique una canción que dice que nos dará un par de balazos. (¡Es que no aguantamos nada! Al menos acepta que la canción representa la cultura en la que crecimos, aunque no parece ser muy consciente de lo que eso implica).

6. Porque hay quien minimiza la violencia de género. Habiendo tantos problemas: ¿por qué preocuparnos de que estén golpeando y matando a las mujeres y de que eso sea tan normal que hasta tenemos canciones al respecto? (Nota al pie: sí, ojalá que tampoco existieran todas esas canciones que señalas).

7. Porque hay quien piensa que si un hombre reflexiona sobre la violencia de género y los productos culturales que la reproducen, se trata de una 'galantería' innecesaria, de un gesto enternecedor y no de un acto de consciencia urgente y absolutamente necesario.

8. Porque hay quien considera que las mujeres "abusan de su género" al apoyar la desaparición de canciones que normalicen la violencia contra ellas. (Si un judío pidiera que se dejaran de cantar canciones que hablen sobre asesinarlos, ¿estaría abusando de su raza?)

En fin, la lista de explicaciones involuntarias de los fans de Café Tacvba podría seguir y seguir. Y seguro, si se dan oportunidad de leer los comentarios que vayan apareciendo en esta nota, encontrarán muchas, muchísimas más. Yo, personalmente, aplaudo la decisión de la banda y su sabiduría al reconocer que una canción es mucho más que solo eso.

