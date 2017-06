La actriz de la serie 'Shameless' denunció ser una víctima más del grave sexismo y acoso que hay en Hollywood

Por Karen Hernández

La actriz de cintas como 'El Fantasma de la Ópera' y 'Beautiful Creatures', Emmy Rossum, ha sido una de las estrellas de Hollywood cuyo nombre ha resaltado en el último año por su lucha por la igualdad de género dentro de la industria.

En diciembre de año pasado, Rossum protagonizó una poelémica al exigir abiertamente recibir el mismo salario que su co protagonista masculino, William H. Macy en 'Shameless', serie donde actualmente participa. Los productores aceptaron la petición de la actriz hasta la octava temporada pero esta los rechazó y pidió que se le diera más, en compensación a todas las temporadas donde recibió menor pago.

Ahora Rossum volvió a abrirse con respecto a una experiencia de acoso sexual que demuestra que las actrices aún siguen bajo la sombra del sexismo de los grandes directores y productores.

"Nunca había estado en una situación en la que alguien me pidiera que hiciera algo con mi físico a cambio de un trabajo", explicó para The Hollywood Reporter. "Mi agente me llamó y me dijo: 'Me siento avergonzado de hacer esta llamada, pero hay una película grande y te van a hacer la oferta. Los productores realmente aman tu trabajo en el programa (Shameless). Pero el director quiere que llegues en bikini a su oficina. No hay audición, eso es todo lo que tienes que hacer'".

Rossum no reveló el nombre del director, pero aclaró que se trataba de un hombre. "Quería saber si estaba gorda, asegurarse que no subí de peso", dijo Rossum y confesó que por un momento pensó que quizá el papel tenía que ver con dicha prenda y que si era muy importante, podría intentarlo. Pero no, el director sólo quería ver y explotar su cuerpo.

Después de que la actriz cuestionara su petición, los productores volvieron a decirle que realmente la querían para el papel y que "sólo querían ver que tan formada estaba su parte trasera".

Por supuesto esta no es la primera vez que una actriz expone una situación así, pues Alison Brie, de la serie de Netflix, GLOW, reveló que cuando hizo casting para formar parte de 'Entourage', el director de casting le pidió que se quitara la blusa que traía puesta o que por lo menos llevara unos pantalones muy cortos. "Es enfermizo que haya productores que abusan de su poder". Inexcusable", escribió en su cuenta de Twitter.

