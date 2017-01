La ceremonia de la toma presidencial en Estados Unidos es por lo general una fiesta, amenizada por las celebridades, sin embargo, Donald Trump sólo ha conseguido que muchos se nieguen a hacerlo

Por Karen Hernández

Donald Trump tomará posesión como presidente de los Estados Unidos este 20 de enero. A pesar de que hay un sin fin de detractores, el protocolo será llevado a cabo como es tradición, con la diferencia de que no será en grande, ya que hay una larga lista de celebridades que han rechazado asistir o participar en algún número musical.

DESCUBRE MÁS

Cantantes como Elton John, Andrea Bocelli y Céline Dion suelen ser invitados recurrentes en este tipo de ceremonias, sin embargo, se negaron rotundamente a ser partícipes en el nombramiento de Trump como presidente. John Legend, Idina Menzel y The Dixie Chicks son otras celebridades que tampoco aceptaron la propuesta de amenizar el evento. Uno de los más ofendidos es Mick Jagger, pues el candidato utilizó la canción 'You Can't Always Get What You Want' (de los Rolling Stones), para una de sus campañas.

Lo cierto es que, desde que las campañas presidenciales entre Hillary Clinton y Trump se llevaorn a cabo, el año pasado, muchas figuras de la música como Katy Perry, Lady Gaga, Miley Cyrus y Madonna, demostraron sin tapujos, su rechazo hacia Trump, por lo que era de esperarse que tampoco aceptaran aparecer en la ceremonia. Nisiquiera el rapero Kanye Wets, una de las pocas celebridades que apoyó al candidato, quiso cantarle.

El rebelde

El último talento en rechazar la invitación del comité organizador fue el DJ Moby, quien no sólo se burló en sus redes sociales, sino que también, cuando le hicieron la petición de hacer una playlist para el evento, lo nombró "Fight the Power" (lucha contra el poder), donde incluyó canciones como "Masters of War" de Bob Dylan, "American Idiot" de Green Day y "I'm So Bored With The USA", de The Clash.

"Hahahahaha, me acaban de epdir que considere amenizar durante uno de los números inaugurales para #Trump...Hahahahaha, espera, Hahahaha, en serio? (...) #Trump qué piensas de esto, si yo amenizo, nos librarás de los impuestos?"

Las obligadas

El mítico grupo de baile, The Rockettes, son prácticamente un tesoro nacional en Estados Unidos, por ello, sus impresionantes coreografías siempre están presentes en importantes eventos como finales de fútbol americano o en la gala del días de Acción de Gracias, y por supuesto, en romas presidenciales, desde hace años. Sin embargo, esta vez la sonrisa en sus rostros será forzada ya que en esta ocasión, participarán a regañadientes.

"Si tuviera que perder mi trabajo sobre esto, lo haría", declaró una de las bailarinas. "Hay talentos inmigrantes en el show. Bailar para Trump me hace sentir que es una falta de respecto para ellos".

/mujeres/actualidad/todos/prefiero-perder-mi-trabajo-los-famosos-no-quieren-amenizar/2017-01-10/191828.html

Por su parte, la soprano de 16 años y ganadora de America's Got Talent, en 2010, Jackie Evancho, será la encargada de cantar el himno nacional, a falta de las grandes estrellas.

Ella aceptó cantar, con una condición

La cantante británica, Rebecca Ferguson es una ex participante del reality showm, The X Factor UK, y recibió la invitación para amenizar el magno evento. SIn embargo, para hacerlo, puso la condición de que la dejaran camtar el tema "Strange Fruit", un tema que alaba temas controvertidos Estados Unidos y cuyo mensaje principal es que el amor puede acabar con todo el odio en el mundo. La canción va totalmente contra el discurso xenofóbo de Trump y el que suene durante la ceremonia, sin duda levantará mucha polémica.

Síguenos en Facebook

Síguenos en Instagram

Síguenos en Twitter

TE RECOMENDAMOS EN VIDEO

Rigoberta Menchú, el espíritu incansable que lucha por los indígenas

Y EN IMÁGENES

Las 10 frases más inspiradoras de Malala Yousafzai