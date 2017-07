La guerra cibernética que inició el hermano menor de Kim Kardashian contra su ex pareja va más allá de un pleito de celebridades

Por Karen Hernández

Desde que Robert Kardashian inició su romance con Blac Chyna, muchos a su alrededor estuvieron en contra. Cuando se conocieron, Rob estaba sumido en la depresión debido a su sobrepeso y que le habían diagnosticado diabetes y Chyna, estaba comprometida con Tyga (ex apreja de Kylie Jenner), con quien tiene un hijo de cuatro años.

La pareja se ha separado y reconciliado en diversas ocasiones, y aunque a principios de 2017 tuvieron a su pequeña hija Dream, parecen haber llegado a un límite por lo que hoy las cosas están peor que nunca.

Hace unos días, Rob inició una guerra contra Blac al hacer públicas una serie de conversaciones donde la modelo se refería a este como un hombre "gordo", "inseguro", "triste y patético", además de que su plan era casarse con él para aprovecharse del apellido Kardashian. ¿Manshaming? Sí. Entre el material que el hermano menor de las Kardashian estaban videos íntimos donde aparece Chyna en la cama con otro hombre.

Robert no se detuvo en las acusaciones contra Chyna y hasta reveló intimidades como sus operaciones, liposucciones y lo que gastaba en ella para garantizar lealtad. Pero fue Blac quien envió la fotos con el otro hombre en la cama para provocar a RK. Las reacciones de los seguidores de ambas partes no se hicieron esperar y entre burlas y criticas, rechazaron el comportamiento de la pareja. Especialmente Twitter estaba molesto por las fotos desnudas de Chyna que Kardashian publicó, por lo que fueron eliminadas y su cuenta fue dada de baja. ¿Porno venganza? Sí. Pero lo que tiene realmente consternados a todos, es el futuro de la pequeña Dream y el ambiente tan tóxico al que estaría expuesta por las acciones de sus padres, lo que hace pensar, sin lugar a dudas, que la niña fue una excusa para que Chyna fuera favorecida por la fortuna de los Kardashian.



En realidad no sabemos qué pasó entre estas reality estrellas pero sus vidas sexuales no son de la incumbencia de nadie. Claro, el Kardashian hizo el negocio de la vida al publicar imágenes explícitas de Chyna en las redes sociales y Chyna, se ganó el título de 'gold digger' por aprovecharse de la condición de RK por dinero. Twitter podrá haber borrado la eviencia oficial, pero lo que se sube se queda y termina recorriendo la red en cuestión de segundos. Las repercusiones de la rabieta de Robert apenas comienzan y aunque todos sabemos que son celebridades que se alimentan de la polémica, no deja de ser una violación a la integridad y dignidad de la otra persona, publicar tales intimidades y peor cuando daña a terceros (su hija).

Y es que además, publicar fotos privadas y explícitas en un foro público es un ataque cibernético que podría se penado por la ley al ser considerada porno venganz, un delito menor que se castiga con hasta seis meses de cárcel si la víctima (Chyna) afirma que las acciones de su ex pareja le provocaron una angustia emocional. Aunque según afirmó Priya Sopori, especialista en ciberataques, para el portal de BuzzFeed News, Chyna le dio like a las imágenes en Instagram, por lo que si declara, será difícil creer que tuvo un choque emocional en ese momento (además de que fue ella quien envió varias de las fotos)

Las hermanas de Rob no tenían una buena relación con Chyna ya que entre ella y Amber Rose, iniciaron una guerra de palabras contra Kim. La tensión se avivó con la relación de Kylie y Tyga, donde las hermanas se metieron para defender a su hermana menor de Chyna. Sin embargo, según informó TMZ, la familia Kardashian está avergonzada de esta pelea pública y están de acuerdo en que podría causar un "daño a largo plazo", especialmente a la pequeña hija de su hermano.

