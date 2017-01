La actriz, guionista y productora que ha luchado por romper con los estereotipos de belleza, ha dejado que su cuerpo "imperfecto" hable por muchas de nosotras.

Por Karen Hernández

Lena Dunham se ha convertido en la voz de toda una generación que busca elevar el sentido del feminismo y eliminar los tabús que terminan por condenar a quienes lo defienden; una generación que apela a la diversidad y a la aceptación del cuerpo tal cual es.

Y es que, aunque esta talentosa mujer no es una super modelo, ni una celebridad que va del brazo de un galán de película, ni usa vestidos entallados y carísimos, en la alfombra roja, es una mujer que ha logrado despojar a estos personajes de las portadas de revista más importantes de moda y belleza.

Una foto publicada por Lena Dunham (@lenadunham) el 3 de Ene de 2017 a la(s) 9:00 PST

Lena no es de las que busca ponerse a dietas intensas antes de presentarse a una sesión, ni tampoco cree en la recurrente práctica de "embellecer" para llegar a la "perfección". De hecho, a raíz de que la revista 'Tentaciones' retocara su rostro por completo, la actriz declaró que le causaba conflicto no reconocer su propio cuerpo, y anunció que no quería que volvieran a utilziar Photoshop para retocarla.

A partir de ese momento, la actriz de la serie 'Girls' ha sido protagonista de polémicas sesiones, como la que se hizo para la marca de lencería, Lonely Girls, donde luce orgullosa su cuerpo curvy y tatuado, en lencería que eleva la sensualidad de mujeres reales.

Recientemente, los fuertes ideales de esta actriz la llevaron ser portada de la revista Glamour, y acompañada de las chicas de 'Girls', Jemima Kirke, Allison Williams y Zosia Mamet, Lena dejó que su celulitis fuera el centro de atención. Lejos de ser criticada, Dunham fue alabada y hasta recibió aplausos de Marc Jacobs, del afamado diseñador, encargado de vestirlas para la edición.

A photo posted by Lena Dunham (@lenadunham) on Jan 3, 2017 at 6:45am PST

Después de la publicación de la revista, Lena escribió en su cuenta de Instagram:

"En mis años adolescentes tenía un look gracioso: barriga abultada, dientes de conejo y rodillas chuecas (...) pero no odiaba cómo me veía, odiaba a la sociedad que decía que debía odiarlo. Hoy, aparezco en esta revista, y sin Photoshop, muestro mi muslo como algo perfecto" Sin importar la talla, color o género, hay un lugar para todos nosotros en la cultura popular para ser reconocidos como algo bellos. Los 'haters' tendrán que verse más intelectuales y creativos este año, porque no nos van a asustar con su crueldad"

Todas, en algún momento nos hemos agarrado el pellejo, mientras nos quejamos de esas molestas estrías y marcas de celulitis que, según nosotras, nos resta todo el atractivo. Pero el cuerpo de Lena, sin retoques ni Photoshop, y en primera plana, ha quedado plasmado en una revista que millones de mujeres verán. Su muslo "imperfecto" es más cercano a nuestra realidad que una pierna, perfectamente torneada, sin porosidad, ni marcas de vellos o rastros de una textura de cáscara de naranja de una mujer inventada.

El mensaje de Lena es claro: dejar de jugar con nuestro cuerpo y dejar de juzgarnos. No queremos ver más estereotipos plásticos, de una perfección, moldeada con Photoshop.

