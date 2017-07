Por redacción Nueva Mujer

Después de pasar 20 años tratando de convertirse en madre, Atifa Ljajic, una mujer originaria de Serbia, por fin logró su sueño a los 60 años de edad. Sin embargo, su felicidad se vio empañada cuando su esposo, en lugar de apoyarla, decidió abandonarla junto con su bebé.

De acuerdo con Daily Mail, Serif Nokic, el esposo de Atifa, tomó la decisión de abandonar a su familia en cuanto escuchó el primer llanto de la niña, Alina. Su argumento fue que es demasiado viejo para soportar el llanto.

