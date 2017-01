La joven modelos y musa de Chanel abrió su corazón para la revista Rolling Stone

Por Andrea Sánchez

Ser la hija de Michael Jackson no debe ser una tarea sencilla. Paris Jackson, al igual que sus hermanos ha estado en el ojo mediático por ser hija de de una de las estrellas más importantes de la música pop. Su vida no ha sido sencilla y para la primera entrevista luego de la muerte de Michael en el 2009, la joven musa de Chanel abrió su corazón habló de suicidio, depresión y violencia sexual.

Sin detenerse a dar detalles, Paris dijo que fue abusada sexualmente cuando tenía 14. "No quiero dar demasiados detalles, pero no fue una buena experiencia en absoluto, y fue muy difícil para mí, y en ese momento, no se lo dije a nadie".

Paris Jackson appears on our latest cover. Head to RollingStone.com to read the story in full. The 18-year-old candidly discusses Michael Jackson as a father and his private pain in her first in-depth interview. She also opens up about her battles with drug addiction, what childhood was like on Neverland Ranch and her bright future. Photograph by David LaChapelle Una foto publicada por Rolling Stone (@rollingstone) el 24 de Ene de 2017 a la(s) 5:04 PST

Paris tiene 50 tatuajes, 9 de ellos están dedicados a Michael quien murió cuando ella tenía sólo 11 años. Otros se los hizo para cubrir algunas de las cicatrices que le dejaron sus intentos de suicidio. Dijo que 'ella siente a Michael Jackson todo el tiempo'.

La joven modelo habló sobre el acoso del que ha sido víctima. Dijo que cuando estaba en el sétimo grado ella no encajaba con los niños de su edad lo que ocasionó que se juntara con chicos mayores que ella quienes hacían cosas que no era propias de su edad. El acoso ha sido una constante en su vida, de hecho, se alejó de las redes sociales ante los comentarios de odio que recibía rojos los días.

