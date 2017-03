La actriz estadounidense que se convirtió en una de las embajadoras de ONU Mujeres habló sobre equidad

Por Andrea Sánchez

Foto ONU Mujeres

Anne Hathaway lleva un año como embajadora de ONU Mujeres, desde su llegada su discurso estuvo encaminado a defender la maternidad. Ahora, en el marco del Día Internacional de la Mujer, la actriz se refirió a los problemas a los que se enfrentan las mujeres y los hombres cuando deciden convertirse en padres.

Se refirió a su experiencia y al contexto político social que viven las estadounidenses se refirió a las 12 semanas de maternidad en las que no reciben un sueldo. Dijo que el panorama para los hombres no es más esperanzador pues ellos no están contemplados por la ley cuando se convierten en padres. Expresó su malestar porque las mujeres que deciden tomarse sólo 2 semanas después de ser madres porque la situación económica no permite que se queden más tiempo al lado de su hijo y que las que pueden hacerlo, son penalizadas.

DESCUBRE MÁS:

"El supuesto y la práctica común de que las mujeres y las niñas cuidan el hogar y la familia es un estereotipo que no sólo discrimina a las mujeres, sino que limita la participación y la conexión de los hombres dentro de la familia y la sociedad. Estas limitaciones tienen efectos amplios y significativos, para ellos y para los niños. Sabemos esto. Entonces, ¿por qué continuamos subestimando a los padres y sobrecargando a las madres?", expresó la actriz.

Para Hathaway, debemos dejar de castigar económicamente a las mujeres y a los hombres por quieren ser padres. "Cuanto más profundo es el tema del permiso parental pagado, más claro veo la conexión entre las persistentes barreras para la plena igualdad y empoderamiento de las mujeres... En otras palabras, para liberar a las mujeres, necesitamos liberar a los hombres".

TE RECOMENDAMOS EN IMÁGENES:

Así alzaron la voz las mujeres alrededor del mundo por el Día Internacional de la Mujer

Y EN VIDEO:

Día Internacional de la Mujer y todo lo que debes saber