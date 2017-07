Vía Publimetro

Los padres del bebé británico en estado terminal, Charlie Gard, anunciaron hoy que ponen fin a la batalla legal que mantenían a fin de poder someter a su hijo a un tratamiento experimental en Estados Unidos.

El abogado que representa a la pareja formada por Chris Gard y Connie Yates, Grant Armstrong, dijo que "tristemente, el tiempo se ha agotado" para poder tratar al pequeño de 11 meses, que padece el síndrome de depleción de ADN mitocondrial, un extraño desorden que inhabilita la capacidad del cuerpo de dar energía a los músculos.

MÁS: Te encantará la forma en la que este bebé reacciona ante el canto de su madre

Los padres del bebé, que permanece ingresado en el hospital Great Ormond Street de Londres, conectado a unos aparatos que le mantienen con vida, mantenían un conflicto judicial con ese centro, que dirime el Tribunal Superior de Londres y estaba previsto que mañana esa corte decidiera si autorizaba o no que el pequeño sea llevado a Estados Unidos.

this poor baby is innocent, so why is he imprisoned in hospital?!!!!!!! #charliesfight #savecharliegard #sendhimtotheusa pic.twitter.com/3Bjpc3OHzm