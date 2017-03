De un tiempo a esta parte, un ejército de famosas y mujeres anónimas desempolvaron el feminismo y lo devolvieron a la actualidad, no por capricho sino porque sigue siendo muy necesario, viviendo en lo que podríamos llamar el espejismo de la igualdad. Estos son algunos hitos desde diferentes ámbitos.

Por: Alexandra Gallegos y Valeska Silva

Desde la igualdad de sueldos, el derecho a elegir sobre nuestro cuerpo o la defensa de la vida de todas las mujeres, la verdad es que desde fines del 2014 las reclamaciones de paridad son muy mediáticas, y todas con voz de mujer. Se "huele" un movimiento, el que se denomina como "la cuarta ola del feminismo" – la tercera es la de los 90– que ante todo aboga por una lucha compartida, porque todos y todas somos víctimas de la desigualdad. Hay muchas fechas y eventos clave en los últimos 24 meses; intentamos resumir los más importantes.

#HEFORSHE: "Hombres, me gustaría aprovechar esta oportunidad para hacerles llegar una invitación formal. La igualdad de género también es su problema" (La actriz Emma Watson ante la ONU, Nueva York, septiembre 2014).

"WE ALL SHOULD BE FEMINISTS". Grito de lucha de la Maison Dior en el reciente Paris Fashion Week, que decidió hacer un guiño al feminismo y que además marcó el debut de la italiana Maria Grazia Chiuri como la primera mujer al frente de la marca. El lema se volvió viral y la polera la adoptaron decenas de celebs alrededor del mundo.

#NIUNAMENOS. Tres palabras que se han transformado en, quizás la consigna que mejor representa nuestra lucha. Es la protesta contra la violencia hacia las mujeres y su consecuencia más grave y visible: el femicidio. La marcha #NiUnaMenos se realizó por primera vez el 3 de junio de 2015 en ochenta ciudades de Argentina, y se repitieron el 3 de junio y el 19 de octubre de 2016, con marchas "hermanas" en otros países de Latinoamérica –incluido Chile– y el resto del mundo, como la del 26 de noviembre de 2015, cuando más de 200 mil mujeres en Roma se movilizaron bajo la consigna #NonUnaDiMeno. Para este Día Internacional de la Mujer, el movimiento ha anunciado un gran Paro. "Este 8 de marzo la tierra tiembla. Las mujeres del mundo nos unimos y organizamos una medida de fuerza y un grito común: Paro Internacional de Mujeres. Nosotras Paramos. Hacemos huelga, nos organizamos y nos encontramos entre nosotras. Ponemos en práctica el mundo en el que queremos vivir". Hasta el momento es organizado en sintonía con grupos feministas de Alemania, Brasil, Chile, Corea del Sur, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Escocia, Honduras, Irlanda del Norte, República de Irlanda, Israel, Italia y México.

THE WOMEN'S MARCH nació espontáneamente cuando mujeres de distintos puntos del país unieron sus esfuerzos a través de las redes sociales, convocando a 5 millones de personas en el mundo contra Donald Trump, en manifestaciones para reivindicar los derechos de las mujeres. En la marcha de Washington del 21 de enero de este año participaron actrices como Scarlett Johanson, Ashley Judd y America Ferrera, así como el cineasta Michael Moore y la cantante Madonna.

*El mundo de la moda nunca ha estado demasiado ligado al feminismo; de hecho, muchos los han considerado incluso polos opuestos. Sin embargo, en los últimos años es utilizado como bandera de lucha por diseñadores, modelos e influencers. Cara Delevigne, por ejemplo, transformó en trending topic la frase "THE FUTURE IS FEMALE" estampado en un polerón.

* El kayser Karl Lagerfeld cerró el show de la colección Chanel primavera/verano 2015 recreando una protesta con megáfonos y carteles con mensajes reivindicativos, como ''HISTORY IS HER STORY'' (''La historia es su historia'') o ''JE NE SUIS PAS EN SOLDE'' (''No estoy de rebajas'') fueron algunas de los más destacados.

EL "TETAZO". Movimiento convocado para denunciar un operativo policial en Necochea, una playa de Buenos Aires que terminó con el "topless" de tres mujeres. El video que lo registró se viralizó en las redes sociales, y la protesta en el Obelisco el pasado 7 de febrero, se replicó en otra ciudades de Argentina. Cientos de mujeres se manifestaron con los pechos desnudos para protestar en contra de la cosificación del cuerpo femenino y con frases como "soberanía sobre nuestro cuerpo" o "yo decido".

"LUNES NEGRO". En octubre pasado, las calles de Varsovia y otras ciudades polacas se llenaron de mujeres –y hombres– contra la propuesta que endurecía la ya restrictiva ley del aborto en Polonia. La protesta surtió efecto, porque el Parlamento rechazó por mayoría el proyecto después de que varios diputados del partido de gobierno rectificaran su decisión.