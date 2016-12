La hermana de la víctima, aseguró que Irma Da Rocha murió "como un animal al que atacaron brutalmente"

Apenas en octubre pasado, el caso de Lucía Pérez había desgarrado a Argentina. La joven de 16 años había sido drogada, violada y empalada por sus agresores. La sociedad argentina exigió un alto a la violencia de género con una marcha en la que se gritó la consigna 'Ni una menos'. No hubo eco a aquella demanda, pues hoy el país entero vuelve a conmocionarse ante un nuevo asesinato.

Irma Ferreyra Da Rocha, de 47 años y madre de 7 hijos, sufrió un violento ataque sexual en la provincia de Misiones, Argentina. Después de una fiesta diversos testigos aseguran que se marchó con un hombre desconocido. Horas más tarde, fue encontrada agonizando en un túnel de una carretera, empalada vía anal con una rama de árbol.

En una entrevista al diario Misiones Online, la hermana de la víctima, Mabel Da Rocha, comentó: "Irma murió como un animal al que atacaron brutalmente. Tenemos una impotencia enorme. El que asesinó a mi hermana es una bestia. Si abusaba de ella y la dejaba, hubiera sido terrible, pero ella seguiría con vida. Sin embargo, le hizo tanto daño, terminó con su dignidad, la atormentó. Fui a verla al hospital Madariaga. Estaba destruida, es una imagen que no me voy a olvidar nunca. Ella, con su mirada, me transmitió su impotencia, su asco, su vergüenza por lo que había pasado. Lloraba de dolor y yo solo pedía a Dios que le aliviara el pensamiento.

Ella llegó a decir a los que la ayudaron primero que había sido un hombre al que describió. Después no habló más. A mí me dijo que no aguantaba más el dolor".

Hasta ahora, las autoridades detuvieron como presunto responsable del crimen a un albañil apodado 'El Porteño. Las investigaciones continúan.

