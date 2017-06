Cuando Hollywood pide latinas que no se vean demasiado latinas pero que actúen como latinas (¿quééé?)

Por Karen Hernández

OITNB es una de las series más populares de Netflix ya que, más allá de la historia y la temática que trata, muestras actrices y personajes provenientes de diferentes razas, además de la lucha día a día de las mujeres.

Sin embargo aún hay una brecha muy grande con respecto a la aceptación de la comunidad latina dentro de la serie, o al menos así denunció Dascha Polanco, quien en entrevista con Vivala, aseguró que la actitud de Hollywood hacia las actrices latinas no es la mejor como los productores hacen creer.

La actriz dominicana, quien interpreta a Dayanara, dijo estar preocupada por las oportunidades que tienen las latinas y afro-latinas en Hollywood ya que muchas no obtienen papeles por verse "demasiado latinas", aún cuando el papel diga que así debe ser.

Polanco confesó lo desgastante que es tener que soportar la presión del estigma racial ya que es sorprendente que siendo latina, con un papel de latina, no pueda o no deba actuar como tal. "Nos obligan a ser 'Fake Latinas' (latinas falsas)" dijo la actriz. "Ese "ser latina", pero que no se note. Ese "ser latina", pero sólo un poco". Otra cuestión que alegó Polanco fue el esterotipo de la figura de mujer latina pues Hollywood también sólo busca latinas que se vean muy delgadas, cuando en su mayoría son curvilíneas.

"Cuando estaba creciendo pensaba que no era lo suficientemente buena. Sólo pensaba: 'Oh, Dios mío, si sólo tuviera los ojos más claros o el cabello más claro. Si sólo fuera delgada y fuera una talla 0, seguro conseguiría más trabajo. Podría interpretar a una italiana. Pero no obtener trabajo por tus rasgos físicos, por no poder ser representados en una películas de una forma que sea "aceptable", es ofensivo".

La actriz dijo estar decepcionada por la forma en la que la industria trata a las latinas que son exitosas ya que por lo general, parece que sólo puede haber una actriz latina exitosa por publicación y siempre está entre actrices blancas 'perfectas'. "Las latinas tenemos tanta cultura y riqueza. Tenemos tanta vida ", dijo.

