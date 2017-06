El mandatario es conocido por su homofobia e ideas conservadoras.

Por Andrea Sánchez

Es un hecho que desde que Vladimir Putin asumió la presidencia de Rusia la seguridad y los derechos de la mujer se han visto vulnerados. En enero de este año, el Parlamento ruso aprobó una propuesta para que la violencia de género dejara de ser un delito penado para convertirse en una falta administrativa.

DESCUBRE MÁS:

Como parte de un documental que están trabajando sobre el mandatario, el cineasta Oliver Stone lo entrevistó para hablar de varios temas polémicos que le rodean. Según lo publicado por el sitio Bloomerang, Putin le dijo al cinesta que él no tiene días malos porque no es mujer. "Yo no soy mujer, así que no tengo días malos. No pretendo insultar a nadie, es solo la naturaleza de las cosas. Hay ciertos ciclos naturales".

Además de expresarse así de las mujeres, es conocido que el mandatario ruso es homofóbico. Cuando le preguntaron sobre este tema aseguró que en su país no hay restricciones de ningún tipo, pero es sabido que Rusia prohibe la propaganda que promueva el matrimonio entre personas del mismo sexo.

El cineasta también le cuestionó al presidente qué haría en caso de que tuviera que compartir ducha en un submarino con una persona homosexual. Putin le aseguró que preferiría no ir con él a la ducha: "¿Para qué provocarlo? Aunque ya sabes, soy un maestro judoka".

TE RECOMENDAMOS EN IMÁGENES:

10 tipos de hombres misóginos que debes identificar

Y EN VIDEO:

Violentómetro ilustrado: guía para detectar el acoso