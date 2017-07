Lo hizo a través de cuenta de Twitter en la que dio un mensaje a sus detractores

Es un hecho que Ariel Winter es una de las actrices jóvenes más talentosa y más bellas de la televisión estadounidense, pero también ha sido el blanco de decenas de críticas y comentarios negativos acerca de su cuerpo.

En más de una ocasión ha dicho que tenía problemas para aceptar su cuerpo, con sólo 12 años decidió someterse a una reducción de senos debido a que la hacían sentir insegura, Sofía Vergara, con quien compartió en Modern Family, trató de ayudarla y orientarla, pero las decenas de comentarios que recibe a través de Instagram la hacen reflexionar sobre su cuerpo.

El último ataque sucedió cuando compartió una imagen en la que lucía un short corto y una playera sin mangas, de inmediato los comentarios malintencionados se hicieron presentes. Harta de leer cosas sobre su cuerpo, la actriz decidió usar Twitter para defenderse. "Estoy muy irritada por el enfoque que le han dado al hecho de que use shorts y con los comentarios que dicen que me 'estrujo' con ellos puestos o la idea de que no está bien que los utilice... Por favor dejen tranquilas a las mujeres jóvenes. Solo estamos viviendo nuestras vidas. ¡Paren de criticar a todos por todo lo que hacen!". Dijo que usar shorts cortos y 'tank tops', no la convierten en una puta, sino una chica normal.

