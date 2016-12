La cantante explotó contra la cosificación de las mujeres, luego de un incidente con un fanático

Por Olivia O'Gam

Hay ocasiones en que el encuentro entre los fans y los famosos son realmente algo divertido, conmovedor o simplemente inolvidable, aunque también hay quienes, hablando de los fans, definitivamente no conocen los límites y tampoco el respeto. Esto le tocó comprobarlo a Ariana Grande, quien hace poco sufrió un desagradable momento con un fan de su novio Mac Miller.

DESCUBRE MÁS

Ariana y su novio, Mac Miller, pasaban una noche tranquila. Habían salido en su auto por comida y un fan de Miller los reconoció. Se tomó foto con ellos, halagó la belleza de Ariana todo parecía normal. Sin embargo, todo cambió cuando aquel hombre dijo: "Ariana eres muy sexy", y dirigiéndose al rapero atajó: "Te veo follándotela". La cantante reaccionó con calma, pero no perdió la ocasión de manifestar su rechazo a la cosificación de la mujer en Twitter:

"No soy un trozo de carne que un hombre utiliza para su propio placer. Soy una persona adulta que está en una relación con un hombre que me trata con amor y respeto. Me duele que muchas personas jóvenes se sientan cómodas usando estas frases y objetivando a la mujer con tanta facilidad (...) Sé muy bien que la mayoría de las mujeres conocen la sensación de que les hablen de forma grosera en público o ser usadas públicamente por un hombre."Necesitamos hablar de estos momentos abiertamente porque son dañinos y viven dentro de nosotras con vergüenza. Necesitamos compartirlos y dar voz cuando alguien nos hace sentir incómodos porque si no lo hacemos, esto continuará.

No somos objetos ni premios. Somos REINAS".

TE RECOMENDAMOS EN VIDEO

Esta es una muy buena opción de maquillaje de día para invierno

Y EN IMÁGENES

Famosos antes y después: así ha evolucionado el estilo de Ariana Grande