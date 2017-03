Emma Watson, protagonista de ‘La Bella y la Bestia’ se defiende por el ‘topless’ en Vanity Fair

Por Andrea Sánchez

La semana pasada la revista Vanity Fair dio a conocer la portada de su edición de marzo en la que la protagonista es la guapa Emma Watson, quien es noticia por su protagónico en 'La Bella y la Bestia'.

Es por todos conocido que Emma es una de las actrices que se ha declarado abiertamente feminista, que lucha por los derechos de las niñas y las mujeres. Su labor en la organización HeForShe y sus constantes discursos de empoderamiento de la mujer hicieron que muchas la tacharan de tener doble moral al hacer un 'topless' para la antes mencionada revista.

En un video que la BBC difundió la actriz se defiende de manera contundente: "No entiendo qué tienen que ver mis senos con el feminismo. Para mí esto revela cuántas ideas equivocadas hay sobre el feminismo. El feminismo es dar poder de elección a las mujeres. El feminismo no es un palo con el que golpear a otra mujer. Es libertad, liberación, igualdad. De verdad que no entiendo qué tienen que ver mis pechos con esto. Es muy confuso. Estoy confusa y mucha gente también".

Con esta contestación, la actriz termina con los comentarios respecto a su lucha y al mensaje que desea transmitir con cada uno de sus discursos.

Maturing from Hermione to Belle in @beautyandthebeast is a true coming-of-age story for @EmmaWatson: "I couldn't care less if I won an Oscar or not if the movie didn’t say something that I felt was important for people to hear." Read the full cover story at the link in bio. Photograph by Tim Walker. Una publicación compartida de Vanity Fair (@vanityfair) el 28 de Feb de 2017 a la(s) 10:02 PST

