La Autoridad de Estándares de la Publicidad (ASA) de Reino Unido pretende que en el país europeo se prohíban anuncios que perpetúen estereotipos sexistas y se endurezcan las reglas para los que muestren actividades apropiadas sólo para un género u otro así como los que promuevan la vergüenza ante el cuerpo.

A través del informe "Representaciones, Percepciones y Daño", el organismo protector considera que es necesario adoptar una línea más dura en los anuncios con roles estereotípicos que podrían dañar a niños y adultos al "inferir negativamente en cómo se ven a sí mismos y cómo los ven los demás".

ASA aclaró que no busca implementar una prohibición general, pues todavía será aceptable que los anuncios incluyen a una mujer haciendo limpieza o un hombre haciendo tareas de reparación, pero este tipo de publicidad estará bajo escrutinio.

Los comerciales que serían prohibidos bajo las nuevas reglas propuestas incluyen "mostrar a los miembros de la familia hacer un desastre mientras una mujer mira con la responsabilidad exclusiva de limpiarlo".

Se endurecerán también las reglas sobre los publicidad que fomente la vergüenza ante el cuerpo a las mujeres jóvenes, luego de una protesta por la polémica campaña "¿Ya tienes cuerpo para el verano?" Protein World, que no fue prohibida a pesar de una petición con 70,000 firmas.

Anuncios que sugieran que una actividad es inapropiada para niñas o niños debido a que está estereotípicamente asociado con el otro sexo serían igualmente prohibidos, al igual que aquellos con hombres que fracasan al realizar tareas de limpieza.

Protein World's 'beach body ready' advert has been voted the worst ad of 2015 https://t.co/wiyTXoAlJX @mailonline pic.twitter.com/xunqvO9y36