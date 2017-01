La modelo se ha convertido en la voz de toda una generación mediante sus mensajes de aceptación y amor propio al cuerpo.

Por Karen Hernández

La modelo Ashley Graham se ha convertido en una mujer que refleja la verdadera imagen que las nuevas generaciones quieren ver en sus ídolos. Una mujer segura de sí misma que no teme mostrarse tal cual es, que no requiere retoques, que no calla ante las críticas que inhiben sus ideales y que rompe con los estereotipos que el exigente mundo de la moda y la belleza impone sobre "la mujer perfecta".

Ashley ha caminado en pasarelas importantes donde sólo se veían mujeres 'moldeadas' al gusto de las reglas de modelaje, ha aparecido en portadas de moda, mostrando sus curvas y hasta tiene una muñeca que plasma su "perfecta imperfección".

Por esto, la modelo no teme compartir con sus seguidores -y detractores- fotos donde muestra las marcas e imperfecciones de su cuerpo sin pena. Esta foto en la playa, es más que un acto de valentía, es un acto de aceptación y de motivación para quienes buscan la perfección mediante retoques.

A photo posted by A S H L E Y G R A H A M (@theashleygraham) on Jan 25, 2017 at 6:41pm PST

"Me ejercito, hago mi mejor esfuerzo por comer bien y amo la piel en la que estoy. No estoy avergonzada de unos cuantos grumos, bultos o celulitis... y ustedes tampoco deberían. #beautybeyondsize #lovetheskinyourein (amen su cuerpo)

El mensaje que Ashley maneja en cada una de sus fotos y palabras es claro: dejemos de juzgar nuestro cuerpo y el de otras. No hay que obsesionarnos con estereotipos plásticos que tanto nos dañan.

