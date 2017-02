La cantante abogó por los niños y las comunidades latinas

Por Karen Hernández

Donald Trump no deja de demostrar que está dispuesto a todo con tal de imponer sus agresivas medidas migratorias. Desde que comenzó su mandato en la Casa Blanca, el nuevo presidente de los Estados Unidos ha desatado varias crisis sociales por su carácter ciertamente impositivo y testarudo que reafirma el odio racial, religioso y de género que imprime hacia la humanidad.

Y es que ni las marchas, ni las pancartas, ni la decena de celebridades y figuras de opinión que se han levantado en su contra y lo han criticado, parecieran hacerle cosquillas. Hace unas semanas, el presidente emitió un decreto para suspender la entrada de migrantes de siente países musulmanes, lo cual despertó protestas en diversos aeropuertos del mundo.

DESCUBRE MÁS

Aún cuando dicho decreto fue suspendido por la Corte Suprema de Justicia, el presidente pidió que se reabriera su veto contra los musulmantes y "criminales ilegales".

La cantante publicó una carta en la revista Time donde hace un llamado a la gente para estar alerta entre ellos y ver por los que necesitan protección. Shakira calificó las acciones de Trump como "ilegales e inconstitucionales" ya que se trata de una persecución contra grupos por sus creencias religiosas o raza. "Esto no sólo es un ataque a los musulmanes o a los refugiados, es un ataque en contra de todos los seres humanos, y en particular, contra los que más necesitan protección", expresó la colombiana. "Si aceptamos discriminar a todos los musulmanes, podemos estar seguros de que todas las otras minorías no se quedarán atrás".

Shakira es conocida por mantener una vida discreta, alejada de los escándalos, sin embargo, en esta ocasión no pudo quedarse callada y como embajadora de honor en UNICEF y encargada de su organización 'Pies Descalzos' y otras fundaciones, demostró que está dispuesta a sacar la casta por otros, especialmente por los niños.

"Actualmente, alrededor del mundo, 28 millones de niños han migrado por conflictos, sacados de sus hogares por la violencia y el terror. Los niños no saben de naciones o fronteras, aquellos que sobreviven crecerán para seguir a aquellos que se los llevaron. ¿Les enseñamos amor y aceptación?", escribe la colombiana.

Por supuesto, Shakira también abogó por los latinos y los afroamericanos ya que "son nuestra gente. No vienen a 'robar trabajos', vienen buscando una oportunidad para construir una mejor vida".

Síguenos en Facebook

Síguenos en Twitter

Síguenos en Instagram

TE RECOMENDAMOS EN IMÁGENES

Estas son las frases que marcaron la Marcha de las Mujeres

Y EN VIDEO