La cantante publicó un comunicado para alentar a todos a mantenerse de pie así como para anunciar su regreso a Manchester, en honor a las víctimas

Por Karen Hernández

El mundo no puede olvidar el trágico atentado, ocurrido en el manchester Arena (inglaterra), el pasado 22 de mayo. Un hombre activó una bomba a la salida del recinto, a pocos minutos de que la cantante estadounidense, Ariana Grande, finalizara su concierto. El evento dejó 22 muertos y 59 heridos, entre ellos niños y padres y madres que esperaban a sus hijos.

La cantante se encontraba desconsolada y tras el concierto no se había sabido nada de ella salvo unas palabras que publicó en su cuenta de Twitter: "Estoy con el corazón roto. Lo siento mucho. No tengo palabras". Horas más tarde, Grande había sido trasladada a su natal Florida para mantenerla a salvo y recibir atención de su familia.

Mensajes de consolación de varios famosos circulaban por las redes sociales y los fans de la cantante armaban galerías con el hashtag #NoEsTuCulpa y #PrayForManchester, para alentar a la cantante y mostrar apoyo a las víctimas. Su representante anunció que la cantante pagaría todos los funerales de las víctimas pero aún no había declaraciones de la cantante sobre lo ocurrido.

Hoy ha decidido romper el silencio, compartiendo un comunicado con sus pensamientos sobre el evento en un comunicado completo, publicado en su cuenta de Twitter:

"No hay nada que yo o alguien podamos hacer para quitar el dolor que está sintiendo o para hacer esto mejor. Sin embargo, extiendo mi mano y corazón y todo lo que posiblemente pueda darte a ti ya los tuyos, si quieres o necesitas mi ayuda de cualquier manera. Lo único que podemos hacer es elegir cómo es que esto nos afecta y cómo viviremos de ahora en adelante. He estado pensando en mis fans y en todos ustedes sin parar. La forma en la que lo han manejado ha sido más inspirador que nadapara mi y me han hechos sentir más orgullosa que nunca. La compasión, la bondad, el amor, la fuerza y la unidad que han mostrado entre ustedes es exactamente lo contrario a las intenciones que debe tener alguien para cometer el horrible acto del lunes. Lamento el dolor y el miedo que deben estar sintiendo. Nunca entenderemos por qué ocurren estas cosas pero no nos rendiremos ni nos someteremos al miedo. No dejaremos que esto nos divida ni que gane el odio".

Junto a los fans y la sociedad, Grande ha prometido ponerse de pie y luchar con amor contra este tipo de ataques que acaban han acabado con la ilusión y la vida de muchos inocentes. Asímismo, rometió regresar a Manchester para ofrecer un concierto benéfico en honor y para recaudar fondos para las víctimas y sus familias. Por lo pronto, Ariana ha iniciado una campaña de recaudación de fondos, junto a la Cruz Roja Británica.

Por su parte, los fans han comenzado una campaña viral para poner la canción "One last Time" en el número uno de listas de música con la intención de donar los ingresos que generen sus ventas, a los afectados. "Hagamos One Last Time número 1 en iTunes U.K. esta noche. Todos los ingresos de la venta esta semana serán donados a las víctimas. #ProjectOLT'. Esta canción es representativa para los fans porque fue con la que la cantante terminó su concierto.

