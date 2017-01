Argentina sigue registrando altos niveles de violencia contra las mujeres

Argentina ha vuelto a ser noticia luego de que una niña de 12 años fuera embriagada y violada por varios hombres. La menor, que tiene 9 semanas de embarazo, permanece hospitalizada en la provincia de San Miguel de Tucumán.

La menor salió de su domicilio el domingo para ir a casa de una vecina, sin embargo, cuando sus padres notaron que tardaba en regresar salieron a buscarla. La encontraron golpeada y en completo estado de ebriedad, por lo que de inmediato la llevaron al hospital y denunciaron el abuso ante las autoridades.

Los médicos determinaron que su vida no corre ningún riesgo, así como tampoco la del bebé que espera. Los padres de la menor responsabilizan de la agresión a tres hombres que viven en la misma localidad y al presunto padre del hijo que espera la pequeña.

En declaraciones a la prensa internacional, los padres de la menor aseguraron: "A él lo conocemos [el padre de la bebé que espera la niña), pero a los otros tres no. Imagínese cómo será este tipo que le ofreció 500 pesos (unos 31 dólares) a mi marido para que no hiciera la denuncia policial. Por supuesto que mi esposo no aceptó y radicó la denuncia".

